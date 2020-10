Vanaf nu is de Google Nest Audio verkrijgbaar in Nederland. De opvolger van de populaire Google Home is verkrijgbaar bij verschillende webwinkels en in dit artikel zetten we de beste deals op een rijtje.

Google Nest Audio kopen in Nederland

De Google Nest Audio werd tijdens het ‘Launch Night In’-evenement op 30 september gepresenteerd en ligt nu officieel in de Nederlandse winkels. Het apparaat volgt de Google Home op en heeft een nieuw design, maar vooral ook veel beter geluid dan zijn voorganger. Hij is bovendien met een adviesprijs van 99 euro een stukje goedkoper.

De Google Nest Audio produceert veel harder geluid dan zijn voorganger en heeft ook een krachtige bass. Uiteraard werkt de Nest Audio samen met andere slimme speakers, zoals de goedkope Nest Mini. Met het apparaat kun je ook de Chromecast bedienen, zodat je met een stemcommando bijvoorbeeld een Netflix-film of -serie opstart. Dit alles gaat natuurlijk via de Google Assistent.

Gebruik onze Google Nest Audio prijsvergelijker om de beste deal te scoren.

In onze Google Nest Audio prijsvergelijker zetten we alle deals voor je op een rijtje. De Nest Audio kost 99 euro en verschijnt in twee kleuren: grijs en zwart. Het apparaatje is op voorraad bij Coolblue en MediaMarkt en moet snel ook bij andere webwinkels leverbaar zijn. Houd de prijsvergelijker dus goed in de gaten, zodat je precies weet waar je de speaker het snelst in huis hebt.

Dit kun je met de Google Nest Audio

Een toffe feature van de Google Nest Audio is dat de speaker de audio-instellingen aanpast op basis van wat je luistert. Hierdoor wisselt het apparaat automatisch van geluidsinstellingen als je bijvoorbeeld na het luisteren van Spotify een podcast op zet. Ook handig: je kan twee Nest Audio-speaker met elkaar koppelen, zodat je stereogeluid krijgt.

Wil je meer weten? Android Planet heeft een uitgebreide review van de Google Nest Audio geschreven. Hieronder zie je de conclusie van de recensie. Check ook de videoreview onderaan dit artikel, waarin je in een paar minuten helemaal bijpraten over de slimme speaker.

De Google Nest Audio is een hele fijne slimme speaker. De geluidskwaliteit is flink verbeterd, het design is gelijkgetrokken met andere Nest-producten én hij is goedkoper dan zijn voorganger.

Is je Google Home aan vervanging toe of vind je de geluidskwaliteit van de Nest Mini te matig? Dan is de Nest Audio de meest logische keuze. Hij is echter geen concurrent voor hoogwaardige speakers van bijvoorbeeld Sonos of Teufel. Gezien de meer dan redelijke adviesprijs kun je dat echter ook niet van de Nest Audio verwachten.

