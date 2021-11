Google Nest: de beste Black Friday-aanbiedingen scoor je hier

Op zoek naar een fijne Google Nest-deal tijdens Black Friday? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. Zo scoor je nu de Google Nest Hub, Nest Mini of Google Nest Audio voor een interessante prijs.

In ons Black Friday-deals overzicht vind je aanbiedingen tijdens deze periode vol korting op allerlei producten. Check dus snel of je daar nog een topdeal kunt vinden. Ben je echter op zoek naar een product uit de Google Nest-serie, lees dan snel verder.

Google Nest Black Friday-aanbiedingen: alles op een rij

Ook de aankomende dagen scoor je alvast de beste deals op allerlei slimme apparatuur van Google. Het assortiment van de zoekgigant wordt steeds groter. Zo zijn er natuurlijk de slimme speakers, maar ook de Nest Hub die zelfs een scherm heeft. Verder zijn er apparaten als slimme camera’s en deurbellen. Waar jij de beste deal scoort, lees je hier.

1. Google Nest Mini: nu voor 25 euro

Genieten van prima geluid of eens kijken wat je allemaal kunt met de Google Assistent? Dankzij de slimme en betaalbare Google Nest Mini is dat geen probleem. Je pikt ‘m al op voor een paar tientjes en exemplaren aan elkaar koppelen doe je makkelijk en snel. Daarom is het misschien wel een goed idee om er meerdere aan te schaffen.

Zo heb je in elk vertrek in huis of kantoor een slim hulpje staan. Je bedient het apparaatje met stemcommando’s, maar kunt ook een telefoon, tablet of computer gebruiken. Zo stream je de tofste muziek van Spotify, YouTube Music of geniet je gewoon heerlijk van Mariah Carey op de radio.

Google Nest Mini: van €59,99 voor € 24,99 – Albert Heijn

van voor € 24,99 – Google Nest Mini: van €68,00 voor € 27,00 – Accessmarket

van voor € 27,00 – Google Nest Mini: van €39,00 voor € 29,00 – MediaMarkt

van voor € 29,00 – Google Nest Mini: van €37,95 voor € 32,95 – Belsimpel

van voor € 32,95 – Google Nest Mini: van €59,9 9 voor € 35,00 – Coolblue

2. Google Nest Hub: nu voor 55 euro

De Google Nest Hub (tweede generatie) is een slim hulpje voor in elk huishouden of kantoor. Via de ingebouwde speaker geniet je optimaal van muziek, maar het apparaat heeft ook een scherm. Daar kun je allerlei content naartoe streamen van bijvoorbeeld YouTube of Netflix. Dankzij een handige radarchip bedien je ‘m met handbewegingen en dat is bijvoorbeeld weer handig in de keuken.

Zo veeg je makkelijk door recepten terwijl je vieze handen hebt. Hij kan trouwens ook je slaap bijhouden en geeft elke dag een uitgebreide analyse van jouw slaapgedrag. Let er wel op dat deze gegevens tot het eind van het jaar gratis in te zien zijn: vanaf 2022 moet je hiervoor maandelijks betalen.

Google Nest Hub: van € 93,99 voor € 55,00 – MediaMarkt

van voor € 55,00 – Google Nest Hub: van € 99,99 voor € 55,00 – tink

van voor € 55,00 – Google Nest Hub: van € 99,95 voor € 58,95 – Mobiel.nl

van voor € 58,95 – Google Nest Hub: van € 93,00 voor € 64,00 – Coolblue

van voor € 64,00 – Google Nest Hub (+Google Nest Mini): van € 158,99 voor € 69,95 – tink

van voor € 69,95 – Google Nest Hub: van € 99,00 voor € 77,00 – Accessmarket

3. Google Nest Camera: nu voor 169 euro

Google biedt als gezegd allerlei slimme apparatuur en ook de Nest Camera is daar onderdeel van. Er zijn echter meerdere modellen te koop in verschillende prijsklassen. We hebben gekeken naar de Nest Cam (outdoor of indoor, batterij), die normaal 199 euro kost. Ben jij op zoek naar een betaalbare vorm van beveiliging, dan is de Nest Cam zeker het bekijken waard.

Google Nest Camera indoor: van € 99,00 voor € 99,00 – Coolblue

van voor € 99,00 – Google Nest Camera outdoor: van € 199,00 voor € 169,00 – Bol.com

van voor € 169,00 – Google Nest Camera outdoor: van € 199,00 voor € 169,00 – Coolblue

van voor € 169,00 – Google Nest Camera outdoor: van € 199,00 voor € 169,00 – Wehkamp

van voor € 169,00 – Google Nest Camera (+ Google Nest Mini): van € 258,99 voor € 169,00 – tink

van voor € 169,00 – Google Nest Camera outdoor: van € 199,00 voor € 169,00 – Alternate

4. Google Nest Deurbel: nu voor 169 euro

Naast slimme audio-apparatuur, schermen of camera’s, biedt Google nog veel meer. Zo is er de slimme Google Nest Deurbel. Installeren daarvan is makkelijk en vervolgens weet je altijd wie er voor de deur staat.

De ingebouwde camera laat dit makkelijk zien en ook praten via de microfoon en speaker is geen enkel probleem. Handig om bijvoorbeeld de pakketbezorger aanwijzingen te geven als je niet thuis bent.

Google Nest Deurbel: van € 239,00 voor € 169,00 – MediaMarkt

van voor € 169,00 – Google Nest Deurbel: van € 239,00 voor € 169,00 – Bol.com

van voor € 169,00 – Google Nest Deurbel (+ Google Nest Mini): van € 299,98 voor € 169,00 – tink

van voor € 169,00 – Google Nest Deurbel: van € 199,00 voor € 179,00 – Wehkamp

van voor € 179,00 – Google Nest Deurbel: van € 279,00 voor € 179,00 – Alternate

5. Google Nest Audio (nu voor 59 euro)

Op zoek naar de beste speaker van Google? Dan kom je uit bij de Nest Audio. De ingebouwde speakers en tweeters zijn verbeterd, waardoor geluid nog beter klinkt dan ooit tevoren. Natuurlijk kun je met dit apparaat ook de digitale butler oproepen. Zo gebruik je de Google Assistent om iets op te zoeken op het internet, te horen hoe de route naar werk is of als timer of wekker. Een heuse speakergroep maken met meerdere Nest Audio’s of bijvoorbeeld een Nest Mini of Nest Hub is ook geen probleem.

Google Nest Audio: van € 91,39 voor € 59,00 – Wehkamp

van voor € 59,00 – Google Nest Audio: van € 91,39 voor € 59,00 – MediaMarkt

van voor € 59,00 – Google Nest Audio: van € 99,95 voor € 59,00 – Bol.com

van voor € 59,00 – Google Nest Audio: van € 99,95 voor € 59,00 – Mobiel.nl

van voor € 59,00 – Google Nest Audio: van € 99,00 voor € 69,00 – Coolblue

Overige Google Nest-producten

Ook andere Google-producten kun je tijdens Black Friday 2021 voor minder in huis halen. Zo zijn er bijvoorbeeld nog slimme thermostaten en rookmelders.

Google Nest voordeur beveiligingsset: van € 499,97 voor € 338,00 – tink

van voor € 338,00 – Nest Learning Thermostat V3: van € 249,00 voor € 179,00 – Coolblue

van voor € 179,00 – Google Nest Wifi Duo Pack: van € 259,00 voor € 199,00 – Coolblue

van voor € 199,00 – Google Nest Protect Wired rookmelder: van € 129,00 voor € 119,00 – Alternate

Niet de aanbieding gevonden die je zocht? In onderstaande overzichten vind je nog meer deals. Zo hebben we alle shops verzameld die meedoen met Black Friday. Daarnaast is er natuurlijk ons overzicht van elektronica-deals per categorie.

