Google Nest: de beste Black Friday-deals scoor je hier

Op zoek naar de beste Black Friday-deals voor Google Nest-producten? Dan ben je bij Android Planet aan het juiste adres. Zo scoor je nu de Google Nest Hub, Nest Mini of Google Nest Audio voor een interessante prijs.

Google Nest Black Friday deals: alles op een rij

Black Friday staat voor de deur! Ook de aankomende dagen scoor je alvast de beste deals op allerlei slimme apparatuur van Google. Het assortiment van Google Nest wordt steeds groter. Zo zijn er natuurlijk de slimme speakers, maar ook de Nest Hub die zelfs een scherm heeft. Verder zijn er apparaten als slimme camera’s, thermostaten en deurbellen. Waar jij de beste deal scoort, lees je hier.

1. Google Nest Hub

De Google Nest Hub (tweede generatie) is het centrum van jouw smart home. Je bedient al je slimme apparatuur vanaf het scherm, waar je ook Netflix of YouTube-video’s naartoe kunt streamen. Het apparaat is bovendien erg handig voor in de keuken als digitaal receptenboek. Omdat je hem met gebaren kunt bedienen, hoef je je geen zorgen te maken over vette vingers op het scherm.

Ook in de slaapkamer komt de Google Nest Hub van pas, want hij kan je slaap analyseren én verbeterpunten aandragen. Zo word je uitgeruster wakker. Daar moet je vanaf 2023 wel maandelijks voor gaan betalen.

2. Google Nest Mini

De Google Nest Mini is een slimme en betaalbare speaker die je overal kwijt kunt. Zo geniet je van prima geluid en kun je de Google Assistent eenvoudig om hulp vragen. Hij kost slechts een paar tientjes en je kunt meerdere exemplaren in een handomdraai aan elkaar koppelen.

Het is daarom erg makkelijk om je hele huis slim te maken door in elk vertrek een Google Nest Mini te plaatsen. Zo luister je in aanloop naar de feestdagen overal naar je favoriete kerstmuziek.

3. Google Nest Audio

Is geluidskwaliteit voor jou erg belangrijk? Dan is de grotere Google Nest Audio je beste optie. Met zijn verbeterde speakers en drivers klinkt hij beter dan ooit. Uiteraard kun je hem net als de Mini ook gebruiken om de Google Assistent op te roepen. Zo zoek je iets online op, bepaal je vooraf alvast je route of stel je een wekker in.

Uiteraard kun je meerdere Google Nest Audio’s aan elkaar koppelen. Zo creëer je eenvoudig krachtig stereogeluid. Ook een combinatie met één of meerdere Google Nest Mini’s is geen probleem.

4. Google Nest Learning Thermostaat

De Google Nest Learning Thermostaat zorgt dat jouw huis altijd op de juiste temperatuur is. Hij leert namelijk van jouw leefgewoonten en past de verwarming daarop aan. Natuurlijk is het altijd mogelijk om zelf tijdschema’s in te stellen of iets aan te passen als je eens eerder thuis bent.

Je bedient de Google Nest Thermostaat eenvoudig vanaf je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld onderweg alvast de verwarming aanzetten en kom je thuis in een aangename woning.

5. Google Nest Deurbel

Wil je altijd kunnen zien wie er voor de deur staat? Dan is de Google Nest Deurbel een uitstekende keuze. Je kunt hem bedraad aansluiten, maar hij werkt ook op een batterij. Dat is handig als het bij jou lastig is om draden aan te leggen.

Deze deurbel brengt je bezoekers volledig in beeld dankzij de speciale beeldverhouding van de camera. Die laat trouwens zelfs ‘s nachts scherpe video zien. Je kunt meldingen krijgen als er iets voor je deur beweegt en communiceert direct met je bezoekers. Dat kan gewoon via je smartphone, dus je hoeft er niet eens voor in Nederland te zijn!

6. Google Nest Camera

Ook voor de Google Nest Camera zijn veel interessante Black Friday-deals te vinden. Er bestaan verschillende varianten van deze slimme camera, die je zowel binnen als buiten kunt plaatsen. Zo hou je je huis van alle kanten in de gaten.

Uiteraard check je de beelden eenvoudig op je smartphone, tablet of Google Nest Hub. Je kunt sommige modellen ook met een batterij gebruiken, zodat je geen draden hoeft te trekken als je hem buiten aan de gevel bevestigt.

7. Google Nest Protect

Rookmelders zijn sinds 1 juli dit jaar verplicht in elke woning. De Google Nest Protect gaat nog een stapje verder, want dit is óók een koolmonoxidemelder. Wel zo veilig. Bovendien is hij een stuk slimmer dan vergelijkbare apparaten. Hij laat niet alleen een alarm horen, maar vertelt je ook direct wat het probleem is.

Heb je een tosti aan laten branden en is er verder weinig aan de hand? Dan schakel je het alarm eenvoudig uit via je smartphone. Bovendien test de Google Nest Protect zichzelf, zodat jij dat niet hoeft te doen. En met een batterij die wel 10 jaar meegaat, heb je er totaal geen omkijken naar.

1. Google Nest bedraad

2. Google Nest met batterij

Overige Google-aanbiedingen

Er zijn natuurlijk nog meer Google-producten die jouw dagelijks leven een stuk makkelijker maken. Hieronder sommen we de beste aanbrengen voor je op.

