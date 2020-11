Google Nest en Black Friday: de beste deals op een rij

Tijdens Black Friday kun je ook allerlei Google-producten met korting in huis halen. Daarom zetten we in dit artikel de beste deals voor Nest-apparaten op een rijtje.

Google Nest Black Friday-aanbiedingen: dit zijn ze

Black Friday vindt eigenlijk op 27 november plaats, maar heel veel webwinkels zijn al begonnen met toffe acties. Ook Google Nest-producten kun je daardoor tijdelijk voor veel minder in huis halen. Wil jij je huis voorzien van een aantal slimme speakers, een smart display of een handige speaker voor je muziek? Neem dan een kijkje hieronder, waarin we de deals voor je op een rijtje zetten.

1. Google Nest Mini (nu voor 29 euro)

De Google Nest Mini is de goedkoopste manier om je kamer(s) van een slimme speaker te voorzien. Het apparaat is compact, valt daardoor niet te veel op, maar ziet er toch strak uit. De Nest Mini werkt uiteraard samen met de Google Assistent en daardoor kun je vragen stellen aan het slimme hulpje, een afspeellijst op Spotify starten of andere smart home-apparaten bedienen. Ideaal dus, zeker omdat de Nest Mini nu flink goedkoper is.

Google Nest Mini: van €59 voor €28,95 – Belsimpel

van €59 voor €28,95 – Belsimpel Google Nest Mini: van €59 voor €29,00 – 50Five

van €59 voor €29,00 – 50Five Google Nest Mini: van €59 voor €29,00 – BCC

van €59 voor €29,00 – BCC Google Nest Mini: van €59 voor €29,00 – Bol.com

van €59 voor €29,00 – Bol.com Google Nest Mini: van €59 voor €29,00 – MediaMarkt

Google Nest mini 2-pack: van €118 voor €59,00 – tink

van €118 voor €59,00 – tink Google Nest Mini 2-pack: van €118 voor €59,90 – Coolblue

van €118 voor €59,90 – Coolblue Google Nest Mini 3-pack: van €177 voor €85 – Coolblue

2. Google Nest Hub (van 89 naar 64 euro)

De Google Nest Hub lijkt in de basis op de Nest Mini, maar is dankzij het scherm een stuk uitgebreider en slimmer. Door het display kun je het apparaat fijn bedienen en zie je ook visuele informatie bij de antwoorden die de Google Assistent geeft. Dit is bijvoorbeeld handig in de keuken, als je een recept wil bekijken. Ook leuk: het scherm kun je ook gebruiken om je foto’s op te tonen.

Google Nest Hub: van €89,99 voor €64,00 – MediaMarkt

van €89,99 voor €64,00 – MediaMarkt Google Nest Hub: van €89,99 voor €64,00 – Coolblue

van €89,99 voor €64,00 – Coolblue Google Nest Hub: van €89,99 voor €65,00 – tink

van €89,99 voor €65,00 – tink Google Nest Hub: van €84 voor €66,00 – BCC

van €84 voor €66,00 – BCC Google Nest Hub: van €89,95 voor €66,00 – 50Five

3. Google Nest Audio 2-pack (van 198 naar 149 euro)

De Nest Audio is de opvolger van de originele Google Home en vooral bedoeld voor muziekliefhebbers. De speaker produceert vol en hard geluid en werkt ook samen met andere slimme speakers van Google. Natuurlijk kun je ‘m ook gebruiken om vragen aan de Google Assistent te stellen, maar de Nest Audio is vooral geschikt als je een betaalbare speaker zoekt waarvoor je niet de hoofdprijs hoeft te betalen.

Google Nest Audio 2-pack: van €198 voor €149 – tink

van €198 voor €149 – tink Google Nest Audio 2-pack: van €198 voor €149 – 50Five

van €198 voor €149 – 50Five Google Nest Audio 2-pack: van €198 voor €149 – Wehkamp

van €198 voor €149 – Wehkamp Google Nest Audio 2-pack: van €198 voor €149 – MediaMarkt

van €198 voor €149 – MediaMarkt Google Nest Audio 2-pack: van €198 voor €149 – Coolblue

4. Overige Google Nest-producten

Ook andere Google-producten kun je tijdens Black Friday 2020 voor minder in huis halen. Denk bijvoorbeeld aan de Nest Cam Indoor, Learning Thermostaat en de Nest Hello-videodeurbel. Hieronder zetten we nog wat interessante deals onder elkaar, zodat je een handig overzicht hebt.

Google Nest Audio + Nest Mini: van €257 voor €179,95 – tink

van €257 voor €179,95 – tink Google Nest Hub + Nest Mini: van €148,99 voor €89,00 – tink

van €148,99 voor €89,00 – tink Google Nest Mini + Chromecast: van €98 voor €75,00 – tink

van €98 voor €75,00 – tink Google Nest Hello videodeurbel: van €279 voor €225 – 50Five

van €279 voor €225 – 50Five Google Nest Wifi Router & 1 point: van €259 voor €195 – 50Five

van €259 voor €195 – 50Five Google Nest Learning Thermostaat V3: van €249 voor €189 – Coolblue

van €249 voor €189 – Coolblue Google Nest Cam Indoor: van €139 voor €89 – MediaMarkt