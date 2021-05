Google Nest Hub 2 nu in Nederland te koop: dit is er nieuw

De Google Nest Hub 2 is vanaf vandaag in Nederland te koop. Het slimme scherm van Google kent een aantal nieuwe trucjes, waaronder het bijhouden van je slaap.

Google Nest Hub 2 kopen in Nederland

Google heeft de Nest Hub 2 in Nederland uitgebracht. Het slimme scherm is de opvolger van de originele Google Nest Hub, die hier in 2019 op de markt kwam. De Nest Hub 2 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 99,99 euro. Daarmee is het apparaat 30 euro goedkoper dan zijn voorganger tijdens de release.

Bestellen kan vanaf nu via Google zelf, maar ook bij verschillende andere webwinkelsn. Zo kun je terecht bij Coolblue, Belsimpel of tink. Bij die laatste krijg je ook nog eens twee slimme Philips Hue-lampen, wat het helemaal een fijne deal maakt.

Meer over de Google Nest Hub

Je kunt de Google Nest Hub 2 gebruiken als digitaal fotolijstje, maar ook om muziek mee af te spelen of zoekopdrachten uit te voeren. Daarnaast is het een uitstekend keukenhulpje om recepten van af te lezen. Het apparaat heeft ook cast-functionaliteit, zodat je YouTube-filmpjes, Netflix of zelfs live televisie kunt streamen. Wat wij van het apparaat vinden, lees je in onze review van de Google Nest Hub 2.

Google heeft een aantal toffe verbeteringen doorgevoerd in de Nest Hub 2. Zo kan het apparaat nu je slaap bijhouden. Er is een Soli-radarchip ingebouwd, die de techniek Sleep Sensing mogelijk maakt. Daarmee legt het slimme scherm vast hoe je ademt en snurkt. Ook omgevingsfactoren als licht en temperatuur worden geregistreerd. Op basis van al die informatie geeft de Google Nest Hub 2 adviezen om je nachtrust te verbeteren.

Betere speakers en microfoons

Het design van de Nest Hub 2 is ongewijzigd. Het slimme scherm meet wederom 7 inch en de resolutie blijft met 1024 bij 600 pixels relatief laag. Google heeft de geluidkwaliteit wel aangepakt. Het nieuwe model heeft een grotere speaker, die voor 50 procent meer bass zorgt en ook op hogere volumes helder klinkt. Dat is natuurlijk fijn als je vaak muziek luistert via het slimme scherm.

Ook heeft het apparaat nu drie in plaats van twee microfoons. Dat is handig, want je bedient de Nest Hub 2 met de Google Assistent. Je stemcommando’s worden dus veel beter opgepikt. Wat nog steeds ontbreekt: een camera. Omdat veel mensen het scherm in de slaapkamer neerzetten, is het wel zo’n fijn idee dat er niemand mee kan kijken.

