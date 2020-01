De Google Nest Mini is alleen vandaag nog in de aanbieding bij de MediaMarkt. Wie nu één Google Nest Mini koopt, krijgt daar gratis een tweede exemplaar bij. Je bespaart dus 59 euro.



Update 5 januari 12:23 uur: De aanbieding is verlopen. Waarschijnlijk zijn de beschikbare Google Nest Mini-exemplaren verkocht.

Origineel bericht:

Google Nest Mini aanbieding bij MediaMarkt

Momenteel is de ‘Beste 19 van 2019’-actie van MediaMarkt in volle gang. Tijdens deze dagen geeft de winkelketen forse kortingen op diverse producten, waaronder de Google Nest Mini. Wie vandaag een Google Nest Mini bestelt, krijgt daar een tweede exemplaar gratis bij. Concreet haal je dus twee Nest Mini’s in huis voor 59 euro.

Bestel de Google Nest Mini bij MediaMarkt

De actiedagen lopen vandaag af. Bestel je morgen, dan ben je ‘gewoon’ 118 euro kwijt voor twee Google Nest Mini’s. De levertijd bedraagt een tot twee dagen. Ook kun je de speakers in een van de MediaMarkt-vestigingen ophalen. Zoals altijd geldt ook bij deze aanbieding op = op.

Lees ook: Google Nest Mini vs Google Home Mini: de grootste verschillen

Over de Google Nest Mini

De Google Nest Mini is de in 2019 uitgekomen opvolger van de Google Home Mini. Qua uiterlijk is de slimme speaker identiek aan zijn voorganger, maar er zijn wel degelijk meerdere verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste is de geluidskwaliteit. De Google Nest Mini heeft bijvoorbeeld een betere bass en een hoger maximumvolume.

Verder kun je de compacte speaker aan de muur bevestigen dankzij de inkeping aan de onderkant. Ook kan de Nest Mini natuurlijk overweg met de Google Assistent. Zo kun je bijvoorbeeld een Netflix-serie aanzetten, of je favoriete Spotify-afspeellijst afspelen. Wil je meer weten? Check dan onze geschreven Google Nest Mini-review, of bekijk onderstaande video: