Google Pixel 10 goedkoper dan ooit

Voor wie op zoek is naar een krachtige en compacte telefoon, is bij de Google Pixel 10 aan het juiste adres. Tijdelijk scoor je hem voor minder dan 600 euro als los toestel en dat is goedkoper dan ooit!

Google Pixel 10 voor minder dan 600 euro

De Google Pixel 10 is sinds augustus afgelopen jaar te verkrijgen en is een krachtige telefoon met een compact formaat van 6,1 inch. Bovendien maak je gebruik van de fijne bewerkingssoftware op basis van AI, zodat je jouw kiekjes verandert in professionele creaties. Hij kreeg bij introductie een adviesprijs vanaf 899 euro mee, maar is nu onder de 600 euro gezakt.

Dat is zelfs de laagste prijs ooit en dan heb je ook nog de versie met 256GB. Die is tijdelijk goedkoper dan 128GB. Je koopt hem voor dit bedrag bij Belsimpel. Wil je nog meer besparen? Schaf hem dan aan in combinatie met een abonnement. Met Odido bij Belsimpel heb je hem in handen vanaf 228 euro. Ga je liever voor een goedkoop abonnement? Met een 5GB-abonnement van Hollandsnieuwe betaal je voor de Pixel 10 456 euro en je betaalt maandelijks voor de bundel gemiddeld 6 euro.

De eerste twaalf maanden krijg je namelijk 50 procent korting. Ook met een kleiner en goedkoper abonnement ben je dus voordeliger uit, maar kijk vooral wat het beste bij jou en je wensen past.

Bespaar tot 119 euro bij providers

Bestel je liever direct bij één van de providers, dan ben je ook goedkoper uit dan een los toestel. Je kan terecht bij KPN, Odido, Vodafone, Simyo of Ben. De laagste prijs is bij KPN: 480 euro.

Profiteer van nog meer voordeel als je thuis ook vast internet van één van deze providers hebt. Je ontvangt tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement bij KPN, Odido en Vodafone (in combinatie met Ziggo).

KPN geeft je daarnaast gratis Netflix of ESPN Compleet en van Odido krijg je nog eens 5 euro korting per maand op je internet. Ga je voor Ben of Simyo, dan krijg je extra data als je internet van respectievelijk Odido of KPN hebt.

Google Pixel 10: compacte en complete telefoon

De Google Pixel 10 is een krachtige smartphone die uitblinkt in fotografie. Dat is te danken aan de door Google ontwikkelde Tensor G5-chip, die perfect is afgestemd op de hardware en sterk is in kunstmatige intelligentie.

Dankzij slimme AI-functies pas je eenvoudig je foto’s aan: verwijder ongewenste voorbijgangers of verander de achtergrond tot alles precies goed is. Foto’s maak je met een van de drie camera’s aan de achterkant, waaronder een telelens.

De Pixel 10 is het eerste instapmodel van Google met een zoomlens die tot vijf keer optisch kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Het 6,1 inch-scherm houdt het toestel compact, terwijl je toch alle functies hebt die je van een high-end smartphone mag verwachten.