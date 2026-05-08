Google Pixel 10 tijdelijk voor laagste prijs ooit

Sanne Rosendaal
8 mei 2026, 13:00
Zoek je een snelle smartphone die ook compact is en lekker lang updates krijgt? Dan is de Google Pixel 10 het overwegen waard. Het goede nieuws: de telefoon is tijdelijk goedkoper dan ooit.

Google Pixel 10 nu minder dan 500 euro

De Pixel 10 is Googles ‘instap-vlaggenschip’ en sinds vorig jaar augustus in Nederland te koop. Het toestel kenmerkt zich door het compacte design, de snelle hardware en fijne software. Bij de release had de Pixel 10 een adviesprijs van 899 euro, maar je scoort ‘m nu voor minder dan 500 euro (!).

Zo goedkoop is het Google-toestel nog niet geweest. Je scoort de Pixel 10 voor 479 euro bij MediaMarkt, waarbij je 128GB aan opslagruimte krijgt. Heb je meer ruimte nodig, dan kun je voor de 256GB-versie kiezen. Die is 90 euro duurder.

Pixel 10 voor 335 euro met abo

Je kan ook flink besparen door de Google Pixel 10 te combineren met een abonnement. Koop je de smartphone in combinatie met een Vodafone-abonnement bij Mobiel.nl, dan hoef je maar 335 euro voor het toestel te betalen.

Goed om te weten: bij kleinere abonnementen is het goedkoper om de Pixel 10 gewoon bij MediaMarkt te bestellen. Heb je graag een Unlimited-abonnement, dan raden we je eerder aan om bij de providers een kijkje te nemen.

Bespaar bij providers

Bestel je de Pixel 10 liever bij één van de providers, dan kun je ‘m ook voor een mooi prijsje op de kop tikken. Je kan terecht bij KPN, Vodafone, Simyo, Odido en Ben. De laagste prijs is bij KPN: 504 euro.

Dit is de Google Pixel 10

De Google Pixel 10 is een fijne smartphone die lekker rap aanvoelt. Dat komt door de Tensor G5-processor, die alle apps en games moeiteloos draait en bovendien extra goed overweg kan met AI. Je krijgt verder 12GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslag, wat meer dan genoeg is voor de meeste gebruikers.

Google Pixel 10 review

De telefoon is door het 6,3 inch-scherm relatief compact, waardoor je ‘m beter met één hand kan bedienen. Hij voelt stevig aan, maakt mooie foto’s met de drie camera’s achterop (met onder meer een telelens voor ingezoomde plaatjes) en heeft een prima accuduur. Is de batterij leeg, dan kun je ‘m met maximaal 30 watt weer opladen. In een halfuur zit de Pixel 10 weer voor de helft vol.

Zoals je van een Pixel gewend bent, draait het toestel op de nieuwste Android-versie. Het toestel wordt bovendien vanaf de release zeven jaar lang van updates voorzien. Dat betekent dat je de Pixel 10 tot augustus 2032 kunt blijven gebruiken en geen nieuwe functies en beveiligingspatches misloopt.

7.5
Reviewscore

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

