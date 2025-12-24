Bij veel webwinkels zijn goede Eindejaarsdeals te vinden, waaronder bij Belsimpel. Zo scoor je er de Google Pixel 10 tijdelijk voor minder dan 200 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10 voor slechts 168 euro

Het einde van het jaar is in zicht en bij Belsimpel zijn daarom uitstekende aanbiedingen te vinden. Denk aan gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes bij je sim only, maar ook de Google Pixel 10 is extra voordelig.

Momenteel scoor je de compacte krachtpatser in combinatie met een Odido-abonnement vanaf 168 euro, terwijl de prijs bij introductie 899 euro was. Als los toestel is hij het goedkoopst bij Phonemarket, waar je 639 euro betaalt.

Google Pixel 10 bij KPN, Vodafone en Odido

Ook bij de providers zijn goede acties te vinden. Zo geeft KPN je 150 euro extra inruilwaarde als je jouw oude telefoon inlevert. Dit komt bovenop het bedrag dat je toestel nog waard is. Daardoor wordt het zonde om hem in een lade te laten liggen en haal je die nieuwe Pixel 10 wel heel voordelig in huis.

Daarnaast is de Pixel verkrijgbaar bij Ben, Vodafone en Odido voor 600 euro. Heb je thuis ook vast internet van één van de providers? Kies dan nu weer voor dezelfde aanbieder, want je ontvangt klantvoordeel. Dit is bij vrijwel allemaal tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Ook geeft KPN je een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement en geeft Odido je nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.

Google Pixel 10 is hier het goedkoopst

De laagste prijs betaal je in combinatie met het grootste onbeperkt internetabonnement van Odido: 168 euro. Nu snappen we dat je niet zo’n dure bundel nodig hebt. Gelukkig is ‘ie ook in combinatie met bijvoorbeeld 10GB voordelig. Kies hiervoor voor Lebara en je betaalt 336 euro voor het toestel zelf. Daarnaast krijg je de eerste twaalf maanden 50 procent korting, waardoor je gemiddeld 6 euro per maand kwijt bent.

Dit is de Google Pixel 10: veelzijdige en compacte telefoon

De Google Pixel 10 is een krachtige smartphone die opvalt door de goede camera’s en compacte behuizing. Dankzij de door Google ontwikkelde Tensor G5-chip werkt alles goed samen, waardoor het toestel vlot presteert — vooral bij functies die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Met AI kun je foto’s eenvoudig perfectioneren: pas de achtergrond aan, verwijder ongewenste personen of voorwerpen en laat elk beeld eruitzien zoals jij het wil.

Achterop vind je drie camera’s, waaronder voor het eerst bij een instapmodel van Google een telelens. Daarmee zoom je tot vijf keer in zonder merkbaar kwaliteitsverlies. Het scherm van 6,1 inch maakt de Pixel 10 compact en handzaam.

