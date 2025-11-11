Google Pixel 10 was nog nooit zo goedkoop

De eerste Black Friday-aanbiedingen beginnen langzaam voorbij te komen. Ook de populaire Google Pixel 10 tik je nu voor een heel mooi prijsje op de kop en die prijs was zelfs nog nooit zo laag.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10 is goedkoper dan ooit

Black Friday is eigenlijk pas op 28 november, maar een aantal webwinkels is al met de eerste aanbiedingen begonnen. MediaMarkt is in volle gang en ook bij Belsimpel scoor je zogenaamde “Check Friday”-acties. Onder andere de Pixel 10 is daardoor flink in prijs gedaald.

Die prijs was zelfs nog nooit zo laag. Als los toestel haal je de Pixel bij zowel MediaMarkt als Belsimpel voor 649 euro in huis en ook bij Bol ben je dit bedrag kwijt. Bij introductie had hij een adviesprijs van 899 euro en vlak voor de kortingen begonnen schommelde hij rond de 700 euro. Nog meer besparen doe je door de aankoop te combineren met een abonnement. Bij Belsimpel haal je hem zo in huis vanaf 192 euro.

Google Pixel 10 bij providers vanaf 384 euro

De Google Pixel 10 kun je natuurlijk ook in huis halen bij je favoriete provider. Hij is verkrijgbaar bij Odido, KPN, Vodafone, Ben en Simyo. Deze laatste twee zijn al begonnen met Black Friday-acties, maar op de grote drie is het nog even wachten. Is het zover, dan voegen we de aanbiedingen natuurlijk toe in dit artikel.

Vooral bij Ben is de smartphone ontzettend goedkoop: 384 euro. Bij KPN, Odido en Vodafone kost het toestel je 600 euro. Simyo vraagt 648 euro voor de Pixel 10.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10 bij webwinkels vanaf 192 euro

Haal je ‘m in huis bij één van de webwinkels zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt, dan profiteer je helemaal van veel voordeel. Hier is de korting echter afhankelijk van de bundel die je kiest. De laagste prijs betaal je daarom in combinatie met een onbeperkt internetabonnement. Het goedkoopste is KPN bij Belsimpel en je hebt de Pixel 10 in handen vanaf 192 euro.

Het is natuurlijk zonde om voor een bundel te betalen die je niet nodig hebt. Heb je aan een kleinere bundel ook genoeg, zoals 10GB? Ga dan voor Lebara bij Belsimpel en je betaalt voor de telefoon 294 euro. Het abonnement kost gemiddeld 6 euro in de maand. De eerste twaalf maanden ontvang je namelijk 50 procent korting.

Dit moet je weten over de Google Pixel 10

De Google Pixel 10 is een compacte, maar krachtige telefoon. Hij draait op Googles eigen Tensor-chip, die geoptimaliseerd is voor alle AI-functies. Daardoor is de smartphone razendsnel. Het scherm meet 6,3 inch, wat relatief compact is.

Verder maak je foto’s met één van de drie lenzen. Voor het eerst is het instapmodel van Google uitgerust met een telelens. Hiermee zoom je tot vijf keer in zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Daarnaast heeft de hoofdcamera een maximale resolutie van 48 megapixel en er is een groothoeklens aanwezig.

Na het maken van een foto bewerk je hem met de fijne bewerkingssoftware van Google. Verwijder objecten van je achtergrond of maak het een zonnige dag, terwijl de scène eigenlijk vol regen zit.

Blijf op de hoogte van de beste Black Friday-deals

Powered by: