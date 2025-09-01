Google Pixel 10 nu al voor minder dan 600 euro (ADV)

Google heeft de nieuwe Pixel 10 officieel aangekondigd en zet hiermee een grote stap vooruit op het gebied van prestaties, camera’s en AI-functies. Tijdens de Prijzenslag Weken bij Odido is het toestel nu extra voordelig in huis te halen.

Gloednieuwe Google Pixel 10 nu al flink goedkoper

De gloednieuwe Google Pixel 10-serie is gearriveerd en combineert goede prestaties met slimme AI-functies. Of je nu kiest voor de Pixel 10 of de Pixel 10 Pro: je profiteert van een helder beeldscherm, indrukwekkende camera’s en de vertrouwde Google-software met continue updates en verbeteringen.

Tijdens de Prijzenslag Weken bij Odido scoor je nu extra voordelig een Pixel 10-toestel. Zo profiteer je niet alleen van interessante kortingen op de nieuwste Google-smartphones, maar maak je bovendien kans op mooie prijzen, zoals een Nintendo Switch of PlayStation 5, bij aankoop van jouw toestel in combinatie met een abonnement.

Google Pixel 10: nu met 323 euro korting

Onlangs presenteerde Google de Pixel 10, een smartphone die op meerdere vlakken een flinke stap vooruit zet ten opzichte van zijn voorgangers. Vooral de prestaties, camera’s en nieuwe AI-functies springen eruit. De Pixel 10 heeft een adviesprijs vanaf 899 euro voor het model met 128GB opslag en 999 euro voor de variant met 256GB. Het toestel is voorzien van een helder 6,3-inch-oled-scherm, krachtige Tensor G5-chip en 12GB werkgeheugen.

Achterop vind je meerdere camera’s waaronder een 48MP-hoofdcamera, een 13MP-groothoeklens en een 10,8MP-telelens met 5x optische zoom, ideaal voor scherpe foto’s onder alle omstandigheden. Dankzij slimme AI-tools voor fotobewerking wordt fotograferen en nabewerken bovendien eenvoudiger dan ooit. Extra leuk: tijdens de Prijzenslag Weken bij Odido krijg je nu maar liefst 323 euro toestelkorting én 6 maanden Google One Premium cadeau.

Google Pixel 10 Pro (XL): nu tot 355 euro korting

Naast de Google Pixel 10 presenteerde Google ook de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL: twee krachtige smartphones met de nieuwste Tensor G5-chip, razendsnel 16GB werkgeheugen en draaien Android 16. Beide toestellen bieden een heldere oled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3300 nits, waardoor beelden er altijd kleurrijk en scherp uitzien, zelfs in direct zonlicht.

De Pixel 10 Pro heeft een 6,3-inch scherm en een accu van 4870 mAh die in een halfuur voor ruim de helft oplaadt, terwijl de Pixel 10 Pro XL uitblinkt met zijn 6,8-inch display en een enorme 5200 mAh-batterij die tot 45 watt snelladen ondersteunt.

Dankzij de geavanceerde camera’s, waaronder een 50MP-hoofdcamera, dubbele 48MP-sensoren en een 42MP-selfiecamera, maak je met beide modellen haarscherpe foto’s en video’s, zelfs tot 100x zoom en in indrukwekkende 8K-kwaliteit. In combinatie met slimme AI-functies en handige tools voor foto- en videobewerking behoren deze nieuwe Pixels tot de absolute top van Google’s nieuwste reeks.

Bovendien profiteer je nu van een speciale actie: op de Pixel 10 Pro ontvang je nu tijdelijk 355 euro toestelkorting en ontvang je een jaar gratis Google AI Pro ter waarde van 219 euro. Liever de 10 Pro XL? Daar profiteer je van 204 euro toestelkorting en ontvang je ook een jaar Google AI Pro cadeau.

Ontvang nu tijdelijk leuke extra’s bij aanschaf van een nieuw toestel

Wie nu een Google Pixel 10 aanschaft, dus ook de Pro of Pro XL, krijgt er tijdelijk zes maanden Google One Premium bij cadeau. Hiermee heb je maar liefst 2TB cloudopslag, automatische back-ups van foto’s, video’s en contacten, én kun je je abonnement eenvoudig delen met maximaal vijf anderen. Ideaal voor het veilig bewaren en delen van je werk, herinneringen en belangrijke gegevens.

Maak kans op extra toffe prijzen

Koop een Google Pixel 10 en maak kans op 1 van de ‘1995’ prijzen, zoals een PlayStation 5, Nintendo Switch, Nike sneakerbon of polaroidcamera. Bestel snel een nieuw abonnement of verleng en schrijf je in via het formulier na je bestelling. De actie loopt tot 28 september 2025, inschrijven kan tot 30 september.