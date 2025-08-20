Hier bestel je de Google Pixel 10 (Pro) als eerste (en dit betaal je)

De gloednieuwe Google Pixel 10-smartphones zijn vanaf nu te bestellen en daarom zetten we in dit artikel de prijzen en deals op een rijtje. Ga jij een nieuwe Pixel in huis halen?

Google Pixel 10 pre-order van start

Google heeft zijn nieuwste smartphones uit de doeken gedaan! Net als vorig jaar kun je weer kiezen uit vier toestellen. We hebben het over de ‘instap’ Pixel 10, de krachtigere Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL en de opvouwbare Pixel 10 Pro Fold. Daarmee brengt Google directe opvolgers van de Pixel 9-serie uit.

De nieuwe Google-telefoons zijn vanaf nu te bestellen, zodat je ze meteen op de dag van de release (28 september) in huis hebt. De toestellen verschijnen in meerdere geheugenconfiguraties met bijhorende adviesprijzen. Hieronder zetten we alles voor je op een rijtje, zodat je precies weet wat je kwijt bent.

Google Pixel 10 bestellen

Het nieuwe ‘instapmodel’ van Google is de Pixel 10. De smartphone is interessanter dan ooit, want hij heeft een snellere Tensor G5-processor, een grotere accu en een gloednieuwe camera. Met de nieuwe telelens kun je flink inzoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat.

Het toestel is door het 6,3 inch-scherm relatief compact en daardoor makkelijker met één hand te bedienen. Ideaal voor als je niet per se een grote smartphone wil. De Pixel 10 draait op het nieuwe Android 16 en krijgt zeven jaar lang updates. Nieuw is Pixelsnap, waarmee je magnetische opladers en accessoires op de Pixel 10 kan vastklikken.

De Pixel 10 is het goedkoopste toestel uit de Pixel 10-serie en heeft een adviesprijs van 899 euro. Je krijgt dan de instapversie met 12GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Kies je voor 256GB opslag, dan ben je 999 euro kwijt. Pre-orderen kan nu en vanaf 28 augustus ligt de smartphone in de winkels.

Google Pixel 10 Pro en Pro XL pre-order

Wil je een écht vlaggenschip? Dan moet je bij de nieuwe Pixel 10 Pro’s zijn. Net als vorig jaar zijn er twee toestellen: de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De 10 Pro heeft een compact 6,3 inch-scherm, terwijl de Pro XL door het 6,8 inch-display veel groter is. Beide schermen zijn overigens helderder.

De Pro’s hebben daarnaast de beste camera’s. Voor het maken van kiekjes is een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-telelens aanwezig. Die telelens kan nu tot 100x inzoomen, waarbij AI zorgt dat foto’s alsnog genoeg detail hebben.

De Pixel 10 Pro met 128GB aan opslagruimte kost 1099 euro en voor de 256GB-versie betaal je 1199 euro. Ook is een 512GB-variant verkrijgbaar voor 1329 euro. De Pixel 10 Pro met 1 terabyte opslag heeft een prijs van 1589 euro.

Dan de grotere Pixel 10 Pro XL, die standaard 256GB opslag heeft. Daar betaal je 1299 euro voor. Heb je meer geheugen nodig, dan kun je voor de 512GB- of 1TB-versie kiezen. Die gaan voor respectievelijk 1429 euro en 1689 euro over de toonbank.

Google Pixel 10 Pro Fold kopen

De Pixel 10 Pro Fold is de nieuwste opvouwbare smartphone van Google. Het toestel is steviger dan zijn voorganger heeft daarnaast betere schermen. Daarnaast heeft Google de camera’s aangepakt en er zit een grotere batterij in de Pixel 10 Pro Fold.

De Pixel 10 Pro Fold verschijnt later dan de andere Pixel-toestellen en ligt op 9 oktober in de winkels. Bestellen kan al wel. De instapversie, met 256GB opslag, kost 1899 euro. Voor de 512GB-variant ben je 2029 euro kwijt en de 1TB-versie gaat voor 2289 euro over de (digitale) toonbank.

Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a

Tot slot zijn de Google Pixel Watch 4 en Pixel Buds 2a te pre-orderen. Ook de nieuwe smartwatch en draadloze oordopjes liggen op 9 oktober in de Nederlandse winkels. Het slimme horloge heeft een groter en helderder scherm en een accu die zowel langer meegaat als sneller oplaadt.

De Pixel Watch 4 verschijnt in twee formaten: 41 en 45 millimeter. Die kosten 399 euro en 449 euro als je voor de wifi-uitvoering gaat. Ook kun je kiezen voor de Watch 4 met LTE-ondersteuning, en dan betaal je respectievelijk 499 of 549 euro. De Pixel Buds 2a kost 149 euro.