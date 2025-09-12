De perfecte camera-smartphone: 3 redenen waarom het de Google Pixel 10 Pro is (ADV)

Ben jij op zoek naar een smartphone met een goede camera, zodat je de perfecte foto’s kan maken? Zoek dan niet verder, want de Google Pixel 10 Pro is de ideale keuze. We vertellen je waarom.

Google Pixel 10 Pro perfecte camera-smartphone

Tegenwoordig worden de lenzen van smartphones steeds beter. Het is dan ook bijna niet meer nodig om een professionele camera te gebruiken om al je dierbare momenten perfect vast te leggen. Ben je aan het oriënteren voor een nieuwe telefoon en wil je daarbij de beschikking hebben tot de beste camera’s, dan is de gloednieuwe Google Pixel 10 Pro een uitstekende keuze.

Tijdelijk haal je hem bij Odido in combinatie met een abonnement extra voordelig in huis dankzij de Prijzenslag-actie. Voor het toestel betaal je in plaats van de adviesprijs van 1099 euro slechts 744 euro. Ook krijg je een jaar lang Google AI Pro cadeau en maak je met je bestelling kans op één van de 1995 prijzen, waaronder een Nintendo Switch of PlayStation 5.

#1 Telelens om tot vijf keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies

Laten we direct beginnen met de camera-hardware van de Pixel 10 Pro. Hij is uitgerust met drie lenzen op de achterkant. De hoofdcamera heeft een maximale resolutie van 50 megapixel en er is een groothoeklens van 48 megapixel, zodat je hoge gebouwen of grote groepen goed vast kan leggen. Daarnaast heeft Google de optische beeldstabilisatie verbeterd en zorgt de nieuwe Tensor G5-chip voor scherpere kiekjes.

Bovendien beschikt ‘ie over een periscopische telelens. Hiermee haal je jouw onderwerp tot vijf keer optisch dichterbij en gaat niets van de kwaliteit verloren. Nieuw is de Pro Res Zoom-functie. Daarmee zoom je tot 100 keer in. Dit doet ‘ie op basis van AI. Hij herkent wat je wil vastleggen en vult ontbrekende details aan.

#2 Google Gemini tilt de kwaliteit naar een hoger niveau

Heb je jouw kiekje geschoten, perfectioneer hem daarna dan met behulp van de fijne bewerkingssoftware van Google. Hiermee verwijder je photobombers of verplaats je een boom op de achtergrond naar een betere plek.

Een nieuwe functie is Camera Coach. Deze geeft je tijdens het fotograferen suggesties, zodat je een nóg mooiere foto neerzet. Ideaal dus voor beginnende fotografen, die nog zoekende zijn naar goede composities.

Verder helpt Google Gemini je om alles uit je foto’s te halen. Breng specifieke wijzigingen aan op je foto, plaats jezelf in een setting of combineer verschillende foto’s. Ideaal als je een groepsfoto wil maken en er zelf ook op wil. Heb je een specifieke afbeelding in gedachten, maar heb je niet de mogelijkheid om het plaatje te schieten? Beschrijf dan in een korte tekst wat je voor je ziet en Google Gemini maakt de afbeelding voor je op.

#3 Prachtige foto’s in een compact jasje

Er zijn maar weinig smartphones die uitgerust zijn met zulke uitstekende camera’s met dit formaat. Het scherm van de Pixel 10 Pro meet namelijk slechts 6,3 inch. Daardoor bedien je hem met één hand en past hij in vrijwel elke broekzak. Wil je toch een wat groter toestel, dan is er ook de Pixel 10 Pro XL, die 6,7 inch meet. Naast een grotere accucapaciteit, heeft hij dezelfde specificaties als de reguliere Pixel 10 Pro.

Het updatebeleid van Google is uitstekend. Je kan rekenen op minstens zeven jaar aan beveiligingsupdates en altijd als eerste de nieuwe Android-versies.

Tof is ook het gloednieuwe Pixelsnap, waarmee je allerlei accessoires magnetisch op de achterkant van je toestel klikt. Eerder had je daarvoor een MagSafe-hoesje nodig, maar nu is de technologie dus ingebouwd in de Pixel 10-serie. Zo heb je al je pasjes altijd bij de hand in een wallet achter op de Pixel 10 Pro of laad je hem draadloos op met een powerbank.

Tijdelijk met 355 euro voordeel én jaar gratis Google AI Pro

Bij Odido haal je de Google Pixel 10 Pro met tot 355 euro voordeel in huis als je een abonnement erbij neemt. Normaal kost ‘ie 1099 euro, maar bij de provider nu slechts 744 euro. Ga je voor de grootste opslagcapaciteit, dan loopt dit voordeel zelfs op tot 417 euro.

Tijdens de Prijzenslag-periode (tot en met 28 september) maak je bovendien kans op een van de 1995 toffe prijzen, zoals een Nintendo Switch, PlayStation 5 of een Nike-sneakerbon.

Daarnaast krijg je een jaar lang gratis Google AI Pro. Hiermee krijg je toegang tot geavanceerdere AI-modellen en geef je jouw productiviteit een boost door de integratie met Google-apps, zoals Gmail en Documenten. Hierbij hoort ook 2TB-cloudopslag, zodat al je documenten veilig bewaard zijn. Verder krijg je als klant van Odido thuis nog eens tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement én 5 euro korting per maand op je vaste internet.