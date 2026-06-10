Google Pixel 10 Pro voor minder dan 550 euro (en gratis Pixel Watch 4)

De Google Pixel 10 Pro is een compacte topper met uitstekende camera’s en een krachtige chip. Tijdelijk scoor je hem flink goedkoper, want je haalt hem voor slechts 504 euro in huis. Bovendien is er een gratis Pixel Watch 4 te scoren.

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Google Pixel 10 Pro vanaf 504 euro

De Pixel 10 Pro is Googles nieuwste en beste telefoon tot nu toe. Hij beschikt over uitstekende camera’s en is met zijn 6,3 inch één van de compacte opties. Als los toestel haal je hem bij Bol in huis voor 745 euro, maar in combinatie met een abonnement bespaar je nog eens zo’n 200 euro.

Je vindt de laagste prijs met een abonnement van KPN bij Mobiel.nl. Zo heb je hem in handen vanaf 504 euro. Liever een kleinere bundel? Dan kan je het beste kiezen voor een los toestel met een sim only-abonnement. Daar zijn nu goede acties te vinden, waardoor je flink bespaart. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Bovendien krijg je bij KPN een gratis Google Pixel Watch 4 bij aankoop van de Pixel 10 Pro of 10 Pro XL. Was je ook op zoek naar een smartwatch, dan is dit de meest logische keuze. Voor het toestel betaal je hier 600 euro.

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Google Pixel 10 Pro met gratis Pixel Watch 4

Tijdelijk scoor je bij KPN een gratis Google Pixel Watch 4 bij aankoop van zowel de Pixel 10 Pro als de 10 Pro XL. Voor de 10 Pro betaal je hier 600 euro, wat betekent dat je ook nog eens 145 euro bespaart ten opzichte van een los toestel.

Hij is ook te krijgen bij Vodafone en Odido, maar hier ontvang je geen gratis smartwatch. Je betaalt hier respectievelijk 696 euro en 672 euro.

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Pixel 10 Pro met goedkoop sim only-abonnement

Wil je zo weinig mogelijk uitgeven en heb je genoeg aan een kleinere bundel? Dan raden we je aan om de Pixel 10 Pro bij Bol aan te schaffen voor 745 euro. Vervolgens neem je er een sim only-abonnement bij, waar vaak goede aanbiedingen voor zijn.

De goedkoopste is nu Simyo, want bij Mobiel.nl krijg je vanaf 15GB 100 euro cashback. Gemiddeld kom je daardoor op 4,21 euro per maand uit.

Heb je liever toch wat meer data? Dan raden we je aan om te kiezen voor 50+ Mobiel via Belsimpel. Daar betaal je nu de eerste twaalf maanden slechts 2,50 euro per maand voor. Gemiddeld kom je hierdoor uit op 8,25 euro per maand in plaats van 14 euro voor 75GB.

Dit is waarom je de Google Pixel 10 Pro wil

Je kiest voor de Google Pixel 10 Pro als je één van de beste Android-toestellen van dit moment wil, maar het liefste een zo klein mogelijke telefoon hebt. Hij meet ‘slechts’ 6,3 inch, maar is toch ontzettend krachtig en heeft uitstekende camera’s.

De hoofdlens heeft een maximale resolutie van 50 megapixel en er is een periscopische telelens aanwezig. Daarmee haal je jouw onderwerp tot vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Ook is er een groothoekcamera en maak je natuurlijk selfies met de voorcamera.

Je kiekjes bewerk je vervolgens met de fijne bewerkingssoftware van Google. Ook krijgt ‘ie maar liefst zeven jaar aan updates, waardoor je zeker weet dat de Pixel 10 Pro lang meegaat.

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