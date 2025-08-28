Met deze telefoonhoesjes met Pixelsnap-ondersteuning bescherm jij jouw nieuwe Google Pixel 10 (Pro) (ADV)

De Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro zijn vanaf nu te bestellen! De nieuwste Pixel-telefoons hebben niet alleen betere prestaties en camera’s, maar ook een belangrijke primeur: Pixelsnap.

Bescherm je Pixel 10 (Pro) met Pixelsnap

Met de komst van de nieuwe Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro introduceert Google Pixelsnap, de tegenhanger van MagSafe. Dit betekent dat je allerlei accessoires magnetisch op de Pixel 10-telefoons kan vastklikken. En het mooie is: er is al een groot aanbod van accessoires die speciaal zijn ontworpen om goed samen te werken met Pixelsnap.

Bij gsmpunt vind je een ruim assortiment van de populairste merken en accessoires die direct geschikt zijn voor Pixelsnap, zoals hoesjes, houders en opladers. Zo haal je het maximale uit je Pixel 10 (Pro) en stijl je ‘m helemaal naar wens.

Tijdelijk 15% korting op alle (Pixelsnap)-accessoires

Deze aanbieding loopt nog zeker tot begin oktober. Daarnaast profiteer je van gratis verzending op alle bestellingen.

Alles wat je wil weten over Pixelsnap

Pixelsnap is de nieuwe magnetische technologie van Google die in de Pixel 10-serie zit. Het maakt het mogelijk om draadloze opladers, standaarden en andere accessoires stevig aan je telefoon vast te klikken, ook als je een Pixelsnap-hoesje gebruikt.

Pixelsnap kan tot 25 watt draadloos opladen op de Pixel 10 Pro XL en 15 watt op de andere modellen. Zo laadt je telefoon snel en zonder gedoe op, terwijl je hem ook makkelijk kunt neerzetten of vasthouden met accessoires door de magneet.

Google heeft handige Pixelsnap-accessoires, zoals een oplader met standaard waarmee je je Pixel rechtop of plat neerzet tijdens het opladen. Zo bekijk je makkelijk foto’s, check je het weer of bedien je slimme apparaten. De oplader werkt ook los van de standaard, zodat hij makkelijk mee te nemen is.

Bij gsmpunt kun je diverse accessoires kopen die ondersteuning bieden voor Pixelsnap, zoals hoesjes, opladers en houders. We zetten de populairste accessoires hieronder op een rijtje.

1. Beschermende hoesjes

Voor de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro zijn allerlei hoesjes met Pixelsnap-ondersteuning beschikbaar van topmerken als Spigen, Otterbox , UAG, Zagg, Ringke en Rosso.

Deze merken staan bekend om de kwaliteit, fijne pasvorm en stijlvolle ontwerpen, zodat jouw Pixel altijd optimaal beschermd is én compatibel blijft met de diverse Pixelsnap-accessoires zoals opladers, houders en powerbanks.

2. Opladers: draadloos en magnetisch

De Buddi, Anker en ESR draadloze opladers werken helemaal fijn met Pixelsnap op de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro. Dankzij de magneten klik je je toestel makkelijk en stevig vast op de lader, zodat de batterij snel en veilig wordt opgeladen. De Buddi-oplader heeft een standaard, zodat je de Pixel 10 rechtop of plat neer kunt zetten.

Zo kun je makkelijk foto’s bekijken of het weer checken. Ook de opladers van Anker en ESR laden snel op (tot 15W) en zijn compact genoeg om makkelijk mee te nemen. Samen maken deze laders het draadloos vullen van je Pixel 10 (Pro) een eitje.

3. Houders: veilig onderweg

De ESR HaloLock-autohouders zijn compatibel met Pixelsnap en bieden een sterke magnetische bevestiging, zodat je Pixel 10 (Pro) stevig blijft zitten tijdens het rijden. De ventilatieroosterhouder is makkelijk te plaatsen en werkt zowel horizontaal als verticaal. Ideaal voor tijdens het navigeren.

Daarnaast is er een dashboardvariant met zuignap die ook draadloos opladen ondersteunt tot 15 watt. De Pitaka Magez Car Mount Pro 2 is een strakke en compacte houder die eveneens Pixelsnap-compatibel is en 15W Qi2 draadloos opladen mogelijk maakt.

4. Powerbanks: onderweg gemakkelijk opladen

De Buddi Connect-powerbanks van 5000 mAh en 10000 mAh zijn handige, kleine opladers die je Pixel 10 (Pro) draadloos opladen. Door de magneet klik je je telefoon makkelijk vast, zodat hij goed blijft zitten. De 5000 mAh-powerbank is fijn voor een keer snel opladen onderweg, en de 10000 mAh kan de Pixels meerdere keren bijvullen.

De Anker MagGo powerbank heeft ook 10000 mAh, laadt draadloos op met 15 watt en is dun en gemakkelijk om mee te nemen. De Pitaka Magez powerbank heeft een capaciteit van 5000 mAh en ondersteunt snel draadloos opladen tot 15 watt via MagSafe en Qi2.

Je klikt de powerbank magnetisch op je Pixel 10 of hoesje, zodat hij stevig blijft zitten tijdens het opladen. Met de bovenstaande powerbanks hoef je nooit meer zonder stroom te zitten en heb je geen gedoe met kabels.

5. Overige Pixelsnap-accessoires

De ESR HaloLock Wallet Boost is een magneethouder die je eenvoudig op de achterkant van je telefoon of hoesje bevestigt. Hij biedt ruimte voor maximaal vier kaarten, zoals je bankpas, ID- of ov-chipkaart, en is gemaakt van hoogwaardig eco-leer met een slank en stijlvol ontwerp.

De ESR Grip Wallet Stand heeft ook een standaardje om je telefoon neer te zetten. De Rosso Deluxe kaarthouder is gemaakt van echt leer en ziet er mooi en strak uit. Deze kaarthouders zijn ideaal voor telefoons die met MagSafe of Pixelsnap werken, zoals de Pixel 10 (Pro). Zo hoef je geen grote portemonnee mee te nemen en heb je toch alles bij de hand.

Google Pixel 10 (Pro) accessoires met 15% korting

Maak jouw Google Pixel 10 (Pro) compleet met de beste hoesjes, houders, opladers en meer van merken zoals Spigen, Otterbox, UAG, Zagg, Ringke en Rosso. Binnenkort zijn ook de originele Google Pixelsnap-accessoires, zoals de Pixelsnap-oplader en Pixelsnap-ringstandaard verkrijgbaar bij gsmpunt.

