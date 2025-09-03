Google Pixel 10 Pro nu al bijna helft goedkoper

De Google Pixel 10 Pro is pas kort uit, maar nu al met veel voordeel in huis te halen. Zo krijg je momenteel extra inruilwaarde op het moment dat je een oude telefoon inlevert bij verschillende partijen. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bespaar nu al op de Google Pixel 10 Pro

Google presenteerde onlangs de Google Pixel 10-serie, met daarin onder andere de compacte maar krachtige Pixel 10 Pro. Deze zit boordevol uitgebreide functies, waaronder de beste camera’s en slimme kunstmatige intelligentie, maar dan met een scherm van 6,3 inch. Daardoor bedien je hem makkelijk met één hand. Hij heeft een adviesprijs vanaf 1099 euro, maar is nu al flink goedkoper in huis te halen.

Als los toestel hangen de meeste webwinkels nog rond deze prijs (bij Bol is hij bijvoorbeeld 1049 euro), maar combineer jouw aankoop met een abonnement en je bespaart direct veel geld. Kies bij Belsimpel voor Odido en je hebt hem in handen vanaf 563 euro. Ruil je een oude telefoon in, dan ontvang je ook nog eens 250 euro extra inruilwaarde, waardoor je maar 313 euro kwijt bent voor de Pixel 10 Pro. Het maakt hierbij dus niet uit welk merk of model dit is: de inruilbonus komt bovenop het bedrag dat het toestel nog waard is.

Haal Google Pixel 10 Pro zo 536 euro goedkoper in huis

Hoewel de prijs van een lostoestel nog rond de adviesprijs hangt, ben je met een abonnement veel goedkoper uit. Plaats je bestelling bij één van de providers en je profiteert van de pre-order aanbieding die nog tot en met 11 september 2025 geldig is. Dit is bij de Pixel 10 Pro bij zowel KPN als Vodafone 250 euro extra inruilwaarde. Het voordeligst nu zijn KPN en Odido, waar hij 744 euro kost.

Het meeste besparen doe je door je bestelling met abonnement te plaatsen bij een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Het beste kan je bij Belsimpel kiezen voor Odido en je hebt hem in handen vanaf 563 euro. Hier is de besparing echter afhankelijk van de grootte van je bundel.

Dus, hoe groter de bundel, hoe goedkoper je Pixel 10 Pro wordt. Ook met een kleiner abonnement bespaar je nog steeds flink. Zo kost de Pixel 10 Pro met een 2GB-bundel van Odido 663 euro. Kies dus vooral wat past bij jouw telefoongebruik.

Vind de beste prijs in onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt? Gebruik dan onze prijsvergelijker. Deze hebben we voor zowel losse toestellen als in combinatie met abonnement. Via de filters geef je jouw wensen aan en vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.