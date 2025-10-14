Google Pixel 10 Pro fors in prijs gezakt (nu al voor minder dan 650 euro)

De Google Pixel 10-serie is in augustus aangekondigd en de Pixel 10 Pro is de meest uitgebreide smartphone. Je haalt hem in huis bij KPN, waar je hem al voor minder dan 650 euro koopt.

Google Pixel 10 Pro flink goedkoper

Met de Pixel 10 Pro op zak ben jij niet te stoppen. Hij is krachtig, heeft een uitstekende cameraset en zit boordevol handige AI-functies. Of kies je voor de reguliere Pixel 10, die net zo krachtig is? Welke telefoon het ook wordt, je haalt ze tijdelijk wel heel voordelig in huis bij KPN.

Bij introductie had hij een adviesprijs van 1099 euro, maar bij de provider kost ‘ie je slechts 648 euro. Daar zijn momenteel namelijk de Smartpakkers, waardoor je deze, en andere populaire telefoons, voor een mooie prijs oppikt.

Google Pixel 10 Pro: 451 euro korting

De Google Pixel 10 Pro is de meest uitgebreide telefoon in de Pixel 10-serie. Hij beschikt over een snelle Tensor G5-chip, die alle AI-functies zonder haperingen uitvoert. In de camera-app is kunstmatige intelligentie goed vertegenwoordigd en helpt Camera Coach je zelfs met tips om de perfecte foto te maken.

Heb je de foto gemaakt, dan kan het bewerken beginnen. Je verwijdert met de Magic Editor photobombers uit je foto of verplaats je objecten naar een betere plek. De belangrijkste reden om voor de Pixel 10 Pro te kiezen zijn overigens de cameralenzen.

Dat zijn één van de beste die er zijn, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens én telelens van 48 megapixel. De 100x zoom-functie is indrukwekkend, want wazige details worden hersteld op basis van AI. Dit alles heeft Google in een compact jasje van 6,3 inch gestopt. Tof is ook het nieuwe Pixelsnap, waarmee je accessoires magnetisch op de achterkant van je Pixel 10-telefoon klikt.

Je haalt het toestel dus in huis bij KPN voor slechts 648 euro in plaats van 1099 euro. Dat is een voordeel van maar liefst 451 euro.

Nieuw bij KPN: Google Pixel 10 Pro Fold (met 300 euro extra inruilwaarde)

De nieuwe foldable van Google is wat later te bestellen dan de andere telefoons uit de reeks, maar hij is er eindelijk én natuurlijk bij KPN verkrijgbaar. Het gaat om de Pixel 10 Pro Fold, die uitgerust is met een 8 inch-scherm aan de binnenkant. Het coverscherm aan de buitenkant is gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, waardoor je nu 6,4 inch in plaats van 6,3 inch aan ruimte hebt.

Verder is ook de accu verbeterd en heeft ‘ie een capaciteit van 5015 mAh. Daar kom je dus gemakkelijk een drukke dag mee door. Daarnaast profiteer je van het goede updatebeleid van Google en wordt de telefoon de komende zeven jaar van zowel Android- als beveiligingsupdates voorzien.

Hij heeft een flinke adviesprijs van 1899 euro. Schaf je hem echter aan in combinatie met een abonnement bij KPN, dan betaal je 1512 euro. Heb je toevallig nog een oude smartphone liggen, die je toch niet meer gebruikt? Ruim hem in! Tot en met 24 oktober ontvang je 300 euro extra inruilwaarde en dit komt bovenop het bedrag dat je smartphone nog waard is.

Tot 7,50 euro extra korting én gratis Netflix of ESPN Compleet

Als klant van KPN thuis ontvang je nog veel meer extra’s. Zo profiteer je van tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement bij Unlimited data, of dubbele data als je voor één van de andere bundels kiest. Bovendien ontvang je een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet.

Hoe meer KPN-producten je hebt, hoe meer punten je krijgt. Die punten lever je in voor nog meer extra’s. Daardoor kies je, mits je genoeg punten hebt, ook voor een gratis Disney+-abonnement.