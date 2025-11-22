Zo ontvang je een Google Pixel Watch 3 cadeau bij je Pixel 10 Pro (ADV)

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
22 november 2025, 14:01
Zo ontvang je een Google Pixel Watch 3 cadeau bij je Pixel 10 Pro (ADV)

Het is Black Friday bij KPN! En dat wordt goed gevierd, want er zijn hoge kortingen op verschillende populaire toestellen. Zo krijg je bij aankoop van de Google Pixel 10 Pro een Pixel Watch 3 cadeau.

Black Friday bij KPN

Eigenlijk is het pas op 28 november Black Friday, maar KPN is al van start gegaan. Daardoor haal je jouw volgende smartphone wel heel voordelig in huis. Kies bijvoorbeeld voor de Google Pixel 10 Pro en, naast een lage prijs, ontvang je ook de Pixel Watch 3 ter waarde van 449 euro cadeau.

De Black Friday-aanbiedingen van KPN zijn er nog tot en met 1 december 2025. Wees er snel bij! Het aanvragen van de gratis Pixel Watch 3 kan tot en met 16 december 2025.

Ontdek de Google Pixel 10 Pro bij KPN

Google Pixel 10 Pro: uitstekende camera’s

de Google Pixel 10 Pro in het grijs met de voor en achterkant.

Met de Pixel 10 Pro haal je een uitstekende Google-telefoon in huis. Het toestel is door de Tensor G5-chip lekker snel en beschikt over allerlei handige AI-functies. Zo kun je aan de slag met Gemini, het slimme hulpje dat je altijd kan oproepen, en de Camera Coach voor het maken van foto’s.

De Pixel 10 Pro is bovendien relatief compact door het 6,3 inch-scherm. Op het display zelf is verder niets aan te merken: kleuren zien er uitstekend uit, alles oogt scherp en het scherm is vooral erg helder. Hierdoor kun je altijd makkelijk je appjes aflezen, ook als buiten de zon flink schijnt.

Je haalt de Pixel 10 Pro ook in huis voor de camera’s. Het toestel maakt uitstekende foto’s met zijn 50 megapixel-hoofdcamera en 48 megapixel-groothoeklens. Ook heeft de smartphone een heuse periscoopcamera, waarmee je tot 5x kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Voor de Google Pixel 10 betaal je nu 696 euro bij KPN. Ook krijg je de Pixel Watch 3 (ter waarde van 449 euro) tijdelijk cadeau.

Bestel de Google Pixel 10 Pro met Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 is ideaal hulpje

Google Pixel Watch 3 dames

De Pixel Watch 3 is een handige smartwatch, met een simpel maar strak design. Het ronde klokje is groot en erg helder en gebruik je om meldingen te checken en bijvoorbeeld direct te reageren op appjes. Natuurlijk is de Pixel Watch 3 ook ideaal als je jouw dagelijkse beweging wil bijhouden.

Daarnaast houdt de Pixel Watch 3 bij hoeveel calorieën je iedere dag hebt verbrandt, hoe goed je elke nacht slaapt en het is uiteraard mogelijk om je hartslag te meten. De batterij van het slimme klokje gaat makkelijk een dag mee.

Bekijk de Pixel Watch 3 bij KPN

De voordelen van KPN

Bij KPN kun je rekenen op een betrouwbaar en snel netwerk, zodat je altijd en overal lekker kan internetten. Bij de provider profiteer je bovendien van Combivoordeel: combineer een internet met een mobiel abonnement en je krijgt dubbele data, korting op je abonnement of zelfs een streamingdienst naar keuze.

Dit is een advertorial: een gesponsord artikel dat door een adverteerder is aangedragen. De inhoud van de advertorial staat los van de Android Planet-redactie en redactionele artikelen op de website. Advertorials zijn herkenbaar aan de titel ‘(ADV)’, de banner in de afbeelding en/of de aanduiding “gesponsord door” en het logo van de sponsor. Meer weten over advertorials en andere commerciële uitingen op Android Planet? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Bron afbeelding: Google
