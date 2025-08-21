Google Pixel 10 Pro (XL) tijdelijk met maar liefst 605 euro voordeel

Google heeft nieuwe gadgets gepresenteerd! De gloednieuwe Pixel 10-serie is verbeterd en zit bomvol nieuwe functies. Daarnaast haal je ze met tot wel 605 euro voordeel in huis bij KPN.

Krijg tot 605 euro voordeel op de Google Pixel 10 Pro

Op 20 augustus kwam Google met de gloednieuwe Google Pixel 10-serie. Die bestaat weer uit de instapper, de Pixel 10, en twee krachtigere toestellen: de Pixel 10 Pro en Pro XL. Verder is er een nieuwe smartwatch, de Pixel Watch 4. Dit alles is nu te bestellen bij KPN.

Tijdelijk doe je dat extra voordelig, want tot en met 11 september is er een pre-order-aanbieding. Je ontvangt namelijk 250 euro extra inruilwaarde bij aankoop van de Pixel 10 Pro (XL). Ga je toch voor de Pixel 10, dan is dat 200 euro.

Daarnaast ontvang je toestelkorting en betaal je voor de Pixel 10 Pro in plaats van de adviesprijs van 1099 euro slechts 744 euro. Dat is dus een voordeel van in totaal 605 euro.

Google Pixel 10 Pro: foto’s maken als een pro

Wil je graag goede foto’s maken met je smartphone, dan kies je natuurlijk voor de Google Pixel 10 Pro. Deze beschikt over de allerbeste camera’s van Google tot nu toe. Ten opzichte van de Pixel 9 Pro van vorig jaar, is hij weer flink verbeterd.

Zo is de beeldstabilisatie beter, waardoor je ook in beweging vlekkeloze beelden vastlegt. Daarnaast heeft de telelens een upgrade gehad. Daarmee zoom je tot vijf keer in zonder kwaliteitsverlies, maar digitaal haal je jouw onderwerp nog veel dichterbij: tot 100 keer.

Verder is ‘ie uitgerust met een hoofdcamera van 50 megapixel en leg je in één foto een groot gebouw vast met de 48 megapixel-groothoeklens. Nieuw is de Camera Coach, die je precies vertelt wat de beste hoek is en waar goede belichting te vinden is. Daarna bewerk je jouw kiekje tot perfectie met de fijne software van Google. Daarmee kan je bijvoorbeeld onbedoelde onderwerpen op de achtergrond verwijderen.

Pixelsnap: klik magnetisch draadloze opladers vast

Daarnaast is voor het eerst Pixelsnap op de Pixel-telefoons te vinden. Deze magnetische technologie laat je moeiteloos draadloze opladers, powerbanks en pasjeshouders en nog veel meer aan je telefoon vastklikken. Eerder had je hiervoor een MagSafe-hoesje nodig, maar nu zit het dus in de telefoon gebouwd.

Naast dat het natuurlijk enorm handig is, wordt jouw Pixel 10 efficiënt draadloos opgeladen. Dat komt omdat hij precies op de goede plek vastklikt. Vervolgens gaat er niets van de stroom verloren en in de accu van je telefoon.

Gemini: slimmer dan ooit

Ook zit de Pixel 10-serie weer bomvol slimme snufjes van Google Gemini. AI kan naadloos gebruik maken van meerdere apps binnen één opdracht. Laat hem bijvoorbeeld naar een geschikt restaurant zoeken voor een etentje met je beste vrienden en direct een voorstel sturen in de groepsapp.

Je hoeft het zelfs niet eens meer uit te typen, want Gemini Live is zelfs met spraak te besturen. Gemini antwoordt vervolgens op een natuurlijke toon en geeft je de oplossing voor je vraag. Bij aankoop van de Pixel 10 Pro ontvang je een gratis jaarabonnement op Goolge AI Pro. Daarmee haal je al helemaal alles uit je gloednieuwe toestel.

Tijdelijk tot 605 euro voordeel

Nu hoef je alleen nog te kiezen welk formaat je wil. Houd jij van een compact toestel, dat in vrijwel elke broekzak past, dan kies je voor de reguliere Pixel 10 Pro. Liever toch een groot scherm om comfortabel op te kijken, dan is er de Pixel 10 Pro XL. Alle specificaties zijn hetzelfde, behalve de grootte.

Tijdelijk haal je de Google Pixel 10 Pro met wel 605 euro voordeel in huis. In plaats van de adviesprijs van 1099 euro, betaal je bij KPN 744 euro. Bovendien krijg je tot en met 11 september 250 euro extra inruilbonus op het moment dat je een oude telefoon inlevert. Dit komt bovenop het bedrag dat je telefoon nog waard is.