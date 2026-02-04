Google Pixel 10 Pro (XL) tijdelijk voor laagste prijs ooit

De Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn de beste telefoons van Google op dit moment. Beide zijn nu goedkoper dan ooit bij Belsimpel dankzij de Bizarre Belsimpel Dagen. We vertellen je alles over de aanbieding.

Google Pixel 10 Pro en 10 Pro XL voor laagste prijs ooit

Google kwam vorig jaar in augustus met de Pixel 10-serie. Daarin kondigde de fabrikant vier toestellen aan: de instapper is de Pixel 10, er is een foldable en de twee toppers zijn de compacte Pixel 10 Pro en grotere Pixel 10 Pro XL. Deze hebben erg goede specificaties , al hoort daar ook een stevig prijskaartje bij.

De Pixel 10 Pro werd op de markt gebracht met een adviesprijs van 1099 euro en de Pixel 10 Pro XL pikte je destijds op voor de adviesprijs van 1299 euro. Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en zijn beide toestellen op te pikken voor de laagste prijs ooit. Daarvoor moet je bij Belsimpel zijn, waar momenteel de Bizarre Belsimpel Dagen zijn.

De kleinere Pixel 10 Pro kost nu 742 euro. Heb je liever een groot scherm, dan ben je voor de Pixel 10 Pro XL nu 847 euro kwijt. Combineer je jouw aankoop met een abonnement, dan bespaar je nog meer. We zetten je opties hieronder voor je op een rij.

Google Pixel 10 Pro: vanaf 384 euro

De compacte optie van de twee is de Google Pixel 10 Pro met zijn 6,3 inch-scherm. Toch is het een hele krachtige telefoon met uitstekende camera’s. Dat zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel groothoeklens en nog een lens van 48 megapixel. Deze laatste is een periscopische telelens die je gebruikt om tot vijf keer in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Je koopt de Pixel 10 Pro normaal voor een adviesprijs van 1099 euro, maar je pikt hem momenteel op bij Belsimpel voor 742 euro. Dat is maar liefst 357 euro goedkoper dan in augustus én de laagste prijs ooit. Maar, combineer je jouw aankoop met een abonnement dan wordt ‘ie nog goedkoper. De laagste prijs vind je door een abonnement van Odido af te sluiten bij Belsimpel. Je hebt hem nu in handen vanaf 384 euro.

Google Pixel 10 Pro XL: vanaf 528 euro

Dan de grotere Pixel 10 Pro XL. De smartphone is perfect voor jou als je, naast de beste specificaties, ook op zoek bent naar een groot scherm. Het display meet 6,8 inch en is daarmee ideaal om comfortabel video’s op te kijken, of door sociale media te scrollen. Verder heeft hij een grotere batterij en kan hij sneller opladen. Daardoor is het ook een goede optie als je de accu het belangrijkst vindt aan je nieuwe telefoon. Overigens krijg je ook minimaal 256GB aan opslag, wat bij de 10 Pro 128GB is.

Met een adviesprijs van 1299 euro, is hij normaal 200 euro duurder dan de reguliere Pixel 10 Pro, maar ondertussen is ook dit toestel flink in prijs gedaald. Bij Belsimpel kost hij tijdelijk 847 euro en is het verschil dus nog maar 100 euro. Sluit je direct een abonnement af, dan zakt de prijs nog verder. Kies je bijvoorbeeld voor Vodafone of Odido bij Belsimpel, dan haal je hem vanaf 528 euro in huis.

Vind zelf de beste prijs met onze prijsvergelijkers

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt? Maak dan gebruik van onze prijsvergelijkers. Deze hebben we voor vrijwel alle telefoons, en zowel voor losse toestellen als in combinatie met abonnementen.

Met de filters geef je aan wat je wensen zijn, waardoor je alleen het aanbod te zien krijgt dat bij jou past. Vervolgens staat de laagste prijs bovenaan de pagina.