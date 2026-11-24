Wie een nieuwe smartphone zoekt zonder direct de hoofdprijs te betalen, zit nu goed bij Belsimpel. De Google Pixel 10a is daar in combinatie met Simyo ]extra voordelig te scoren, waardoor de toestelprijs onder de 250 euro duikt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 10a vanaf 230 euro bij Simyo

Wie de Google Pixel 10a op het oog heeft, betaalt bij Belsimpel nu bijna de helft minder voor het toestel dankzij een directe korting tot 231 euro. In combinatie met een tweejarig Simyo-abonnement haal je het toestel al in huis voor een prijs van 230 euro, zonder dat je vastzit aan hoge maandlasten.

Kies je voor een bundel van 30GB of 40GB, dan betaal je naast die 230 euro het eerste jaar bovendien maar 2,50 euro per maand voor je abonnement. Ook de 20GB-bundel doet mee aan deze actieprijs van 2,50 euro per maand, waarbij de toestelprijs voor de Pixel 10a uitkomt op 236 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom de 20GB-bundel onderaan de streep het slimst is

De toestelprijs zelf is dus het laagst als je een bundel van 30 GB of 40 GB kiest, maar uiteindelijk ben je het voordeligst uit als je voor de bundel van 20 GB gaat. Het eerste jaar betaal je maar 2,50 euro per maand en het tweede jaar betaal je nog 11 euro per maand, waardoor je in totaal met het toestel 398 euro kwijt bent.

Bij 30GB stijgt het maandbedrag in het tweede jaar naar 13 euro (416 euro in totaal) en bij 40GB naar 15 euro (440 euro in totaal). Heb je al thuis internet of andere diensten van KPN, dan krijg je met Simyo Compleet nog eens tot 10 GB extra data per maand cadeau.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever een kleinere bundel? Ook dan duik je onder de 250 euro

Gebruik je niet zoveel data en wil je liever een kleinere bundel aanschaffen, dan kun je ervoor kiezen om voor een bundel van 6GB, 10GB of 15GB te gaan. Bij een bundel van 10GB ben je voor het toestel zelf 248 euro kwijt en 8 euro per maand voor het abonnement. Bij 15 GB betaal je nog 242 euro voor het toestel en 9 euro per maand.

Omdat je bij 6GB (voor 7,50 euro per maand en een toestelprijs van 290 euro) over twee jaar gezien 470 euro kwijt bent, ben je met de grotere 20GB-actiebundel dus alsnog 72 euro goedkoper uit.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a heeft een compact 6,3 inch-scherm met een ververssnelheid van 120Hz en een piekhelderheid van 3000 nits. Onder de motorkap draait het toestel op de Google Tensor G4-chip met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

De 5100 mAh-accu gaat met gemak een hele dag mee en laad je snel weer op met 30 watt bekabeld of draadloos via Qi, terwijl de behuizing dankzij een IP68-certificering ook tegen stof en water kan. Zoek je een telefoon die net meer rekenkracht of een groter scherm heeft, kijk dan ook naar de Google Pixel 10 of Pixel 10 Pro XL.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op cameragebied beschikt de smartphone over een 48 megapixel-hoofdcamera, een 13 megapixel-roothoeklens en een 13 megapixel-selfiecamera aan de voorkant. Dankzij Gemini AI maak je gebruik van handige extra’s zoals Circle to Search, de Magische Gum en de Camera coach-functie voor betere foto’s. Het toestel krijgt nog ruim zes jaar de nieuwste Android-updates.

De beste techdeals direct op WhatsApp Wij filteren honderden aanbiedingen voor je en sturen je de beste deals die de je niet wil missen!