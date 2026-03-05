Google Pixel 10a nu al tot 250 euro goedkoper (bij inruil van je oude telefoon) (ADV)

De Google Pixel 10a is nu te bestellen bij KPN met tot 250 euro inruilvoordeel. De midranger beschikt over goede specificaties, Gemini en puike camera’s. Perfect voor wie een toekomstbestendige smartphone zoekt zonder de hoofdprijs te betalen.

Waarom je zeker nu wil kiezen voor de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a is nu te bestellen met inruilvoordeel tot 250 euro bij KPN, wat het toestel nog interessanter maakt. Juist op dit moment kies je voor de Pixel 10a vanwege de fijne balans tussen premium specificaties, een uitstekend updatebeleid en slimme AI-functies.

Bestel de Pixel 10a bij KPN

Wil je de splinternieuwe Google Pixel 10a zo snel mogelijk in handen hebben? Dan is bestellen bij KPN de moeite waard. Bij de provider profiteer je namelijk van inruilvoordeel tot maar liefst 250 euro als je je oude smartphone inlevert. Denk bijvoorbeeld aan een Pixel 8a, iPhone 13 of zelfs een ouder model dat nog in goede staat is.

Deze deal maakt de Pixel 10a, met zijn adviesprijs van 549 euro, zeker de moeite waard. In combinatie met een KPN-internetabonnement krijg je vaak nog extra’s zoals dubbele data, korting op je maandbedrag of gratis services als Netflix Basic.

Dit wil je weten over het toestel

De Google Pixel 10a heeft een strak en stevig ontwerp met een plat 6,3-inch oled-scherm. Dit scherm biedt een resolutie van 2424 bij 1080 pixels en een soepele 120Hz-ververssnelheid, zodat scrollen en animaties vloeiend aanvoelen. Met Gorilla Glass 7i en IP68-water- en stofbestendigheid is de 10a beschermd tegen de elementen. Hij toestel is platter en ligt robuuster in de hand.

De dunnere bezels zorgen voor een premium uitstraling, en de piekhelderheid van 3000 nits maakt alles goed leesbaar, zelfs in fel zonlicht zoals in Nederland. De Pixel 10a doet niet onder voor duurdere Pixels en behoudt die iconische, stabiele Google-look die zo prettig in de hand ligt.

Onder de motorkap vind je de krachtige Tensor G4-processor met 8GB RAM en opslagopties van 128GB of 256GB. Dit zorgt voor soepele prestaties bij apps, multitasking en Gemini. De telefoon krijgt zeven jaar lang updates: Android 16 tot en met 23, plus beveiliging tot 2033. Veiligheidsfuncties zoals diefstalbeveiliging, crashdetectie en satelliet-SOS werken zelfs zonder mobiel bereik.

Pixel 10a: AI-foto’s en 30+ uur aan batterij

Voor fotografie steel je de show in deze prijsklasse. De 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens maken scherpe en realistische foto’s. AI-tools tillen het naar een hoger niveau: Camera Coach geeft slimme tips, Auto Best Take haalt de beste gezichten uit groepsfoto’s, en Magic Editor laat je objecten verwijderen of zelfs zonlicht toevoegen op een grauwe dag.



De 5100 mAh-batterij houdt het tot 120 uur vol, dat is 20 uur langer dan bij de Google Pixel 9a. Snelladen gaat met 30 watt bedraad en 10 watt draadloos, ideaal voor een dag vol streamen of navigeren.

Profiteer van flink veel voordeel op de Pixel 10a bij KPN

De Google Pixel 10a past perfect in de Pixel 10-reeks en is nu extra scherp geprijsd via KPN. Lever je oude telefoon in voor tot wel 250 euro inruilvoordeel. Met een KPN-internet- of tv-abonnement kun je daarnaast gebruikmaken van Combivoordeel: 7,50 euro korting per maand, dubbele data plus gratis Netflix Basic, ESPN Compleet of 1Password.