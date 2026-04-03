Google Pixel 10a fors in prijs gedaald (mét gratis Google TV Streamer)

De Google Pixel 10a is tijdelijk met forse korting verkrijgbaar in combinatie met een Ben-bundel. Als extra ontvang je een gratis Google TV Streamer ter waarde van 99 euro. De actie loopt tot 26 april.

Gratis Google TV Streamer bij Pixel 10a

De Google Pixel 10a wordt momenteel aangeboden met een korting tot wel 285 euro bij aankoop in combinatie met een Ben-abonnement via Belsimpel. In plaats van de reguliere adviesprijs van 549 euro (huidige laagste prijs van een los toestel: € 505,-), betaal je nog tussen de 264 en 286 euro aan toestelkosten, afhankelijk van je gekozen databundel.

Als extra voordeel ontvang je bij deze deal een gratis Google TV Streamer ter waarde van 119 euro. Dit streamingapparaat geeft oudere televisies toegang tot de Google TV-interface en ondersteunt populaire diensten als Netflix, Disney+ en YouTube. Daarnaast kan het apparaat als hub fungeren voor andere slimme apparaten in huis.

Dubbel Dikke Data bij Ben

Naast de voordelige Pixel 10a én gratis Google TV Streamer, zijn er momenteel bij Ben ook nog de Dubbel Dikke Data-dagen bij Ben. Dit betekent dat je bijvoorbeeld voor de prijs van 10GB maandelijks 20GB krijgt. We zetten de prijzen in de tabel hieronder voor je op een rij.

We zijn hier uitgegaan van de standaardbundels, dus met een internetsnelheid van 200 Mbit/s en 200 belminuten of sms’jes. Wil je een hogere snelheid van 400 Mbit/s, dan betaal je 1 euro per maand meer. Voor onbeperkt bellen ben je ook 1 euro extra kwijt.

Aantal GB’s Abonnementsprijs p/m Toestelkosten 5GB (+ 5GB gratis) €7,50 p/m €286,- 10GB (+ 10GB gratis) €8,- p/m €286,- 15GB (+ 15GB gratis) €8,50 p/m €276,- 20GB (+ 20GB gratis) €9,- p/m €276,- 25GB (+ 25GB gratis) €11,- p/m €264,-

Alles wat je moet weten over de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a beschikt over een 6,3 inch-scherm en wordt aangedreven door Googles Tensor G4-processor. De 5100 mAh-batterij zorgt voor een degelijke accuduur, terwijl de cameraset bestaat uit een 48 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Daarmee maak je dus degelijke kiekjes.

Het toestel krijgt zeven jaar aan beveiligingsupdates, waardoor hij lekker lang meegaat. Samen met de AI-functies en Google’s Gemini-assistent maakt het de Pixel 10a een moderne middenklasser met premium software-ondersteuning.