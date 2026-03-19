Google Pixel 10a nu al voor minder dan 200 euro

De Google Pixel 10a is nog niet zo lang uit, maar er is nu al een goede actie te vinden. In combinatie met een abonnement van Ben is ‘ie namelijk voor minder dan 200 euro op de kop te tikken.

Google Pixel 10a nu al fors goedkoper

Google kwam onlangs met de budgetvariant van de Pixel 10-serie. Hij heeft een ander design gekregen dan de Pixel 9a van vorig jaar en hij heeft een betere accuduur. Google gaf hem een adviesprijs mee van 549 euro, maar hij is ondertussen al wat in prijs gezakt.

Vooral in combinatie met een abonnement van Ben bij Belsimpel is ‘ie voordelig. Je haalt hem zo namelijk al vanaf 168 euro in huis. Dit is met een 35GB-bundel, maar heb je bijvoorbeeld genoeg aan 15GB? Dan is ‘ie nog steeds slechts 180 euro en betaal je 6,50 euro per maand voor je abonnement.

Toch liever een los toestel? Dan raden we je aan om voor de Pixel 9a te gaan. Deze lijkt enorm op zijn voorganger, maar is nu voor 377 euro bij Amazon te krijgen terwijl de 10a je 524 euro kost bij Phonemarket. Scheelt je toch zo’n 150 euro.

Hier haal je de Pixel 10a het goedkoopst

De laagste prijs vind je in combinatie met een abonnement. Webwinkels en providers geven in dat geval hoge toestelkortingen. De beste deal is nu met Ben bij Belsimpel. Je hebt hem hier in handen vanaf 168 euro. Ook bij de providers is hij te krijgen, waarbij Odido het goedkoopste is.

Kies nu ook zeker voor dezelfde provider als je internetabonnement, want je profiteert van klantvoordeel. Je kan rekenen op tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement. Daarnaast krijg je van KPN gratis Netflix of ESPN Compleet en geeft Odido je nog eens 5 euro korting op je vaste internet.

Dit is de Google Pixel 10a

De Pixel 10a is de opvolger van de Pixel 9a van vorig jaar. Google heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder een vernieuwd design. De achterkant is nu volledig vlak, omdat de camera’s niet langer uitsteken. Dat oogt niet alleen moderner, maar zorgt er ook voor dat de Pixel 10a stabiel op tafel ligt.

Het scherm meet opnieuw 6,3 inch, net als bij de Pixel 9a, maar is dit keer helderder en heeft dunnere schermranden. Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass 7i, wat beter bestand is tegen krassen. Het full-hd-paneel heeft bovendien een ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles soepeler oogt.

Binnenin zit de Tensor G4-chip, dezelfde als in de Pixel 9a. De prestaties zijn vergelijkbaar, maar de accuduur is verbeterd. De batterij heeft een capaciteit van 5100 mAh en laadt sneller op dan voorheen: via een kabel met 30 watt en draadloos met maximaal 10 watt.

De camera’s bestaan uit een 48 megapixel-hoofdsensor, een 13 megapixel-groothoeklens en een 13 megapixel-selfiecamera. De Pixel 10a draait direct op Android 16 en ontvangt zeven jaar lang Android-updates, beveiligingspatches en Feature Drops. Daarmee blijft het toestel tot begin 2033 voorzien van de nieuwste software.