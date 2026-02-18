Dit is waar je de Google Pixel 10a nu al bestelt (en dit betaal je)

De Google Pixel 10a is vanaf nu te bestellen in Nederland! Ben je van plan de smartphone te kopen? We zetten alle deals en prijzen voor je op een rijtje.

Google Pixel 10a pre-order

De Pixel 10a is Googles nieuwste instapsmartphone en zojuist officieel onthuld. Het toestel is vanaf vandaag (18 februari) te bestellen bij Nederlandse webwinkels en providers voor 549 euro. De release vindt over twee weken plaats, op donderdag 5 maart.

Het instapmodel van de Google Pixel 10a heeft 128GB aan opslagruimte. Heb je meer geheugen nodig, dan kun je kiezen voor het 256GB-model. Die kost 649 euro en is ook vanaf nu te koop. De nieuwe Google-telefoon verschijnt in vier kleuren: Lavendel (lichtblauw), Bes (rood/roze), Mist (grijs) en Obsidiaan (zwart).

Google Pixel 10a met abonnement:

Google Pixel 10a los bestellen:

Bestel je nu de Pixel 10a, dan profiteer je bij veel verkooppunten van inruilvoordeel. Handig als je meteen je oude toestel wil inleveren. Ook krijg je bij veel partijen drie maanden gratis YouTube Premium en drie maanden gratis Google One (100GB aan cloudopslag).

Dit is de nieuwe Pixel 10a

De Pixel 10a volgt de Pixel 9a van vorig jaar op. Google heeft het een en ander verbeterd, zoals het design. De achterkant is nu helemaal plat omdat de camera’s niet meer uit de behuizing steken. Dat ziet er strakker uit en zorgt er ook voor dat de Pixel 10a niet wiebelt als je ‘m op tafel legt.

Het scherm is met 6,3 inch net zo groot als bij de Pixel 9a, maar het beeld kan wel helderder. Daarnaast zijn de randen rondom het display kleiner. Het scherm wordt nu beschermd door een laagje Gorilla Glass 7i en moet daardoor minder snel krassen. Het display heeft een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 120Hz.

De Google Pixel 10a beschikt verder over een Tensor G4-chip, die we kennen van de Pixel 9a van vorig jaar. Het toestel is dus niet sneller, maar heeft wel een betere accuduur dan zijn voorganger. Ook laadt de 5100 mAh-batterij sneller op. Met een kabeltje haalt de 10a een oplaadsnelheid van 30 watt, draadloos laden gaat met maximaal 10 watt.

Verder is het Google-toestel uitgerust met een 48 megapixel-hoofdcamera, 13 megapixel-groothoeklens en 13 megapixel-selfiecamera. De telefoon draait uit de doos op Android 16 en krijgt de komende zeven jaar Android-updates, beveiligingspatches én Feature Drops. Dat betekent dat de 10a tot begin 2033 up-to-date blijft met de nieuwste software.