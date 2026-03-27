Deze Google-telefoon wordt steeds vaker gekozen (en is nu óók fors in prijs gedaald) (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone en wil je niet de hoofdprijs uitgeven, dan is de Google Pixel 10a een goede keuze. Door de relatief lage prijs en verrassend goede specificaties kiezen steeds meer mensen voor de Google-telefoon.

Google Pixel 10a tijdelijk met veel voordeel

De Google Pixel 10a kwam begin maart uit en heeft een goede balans tussen premium specificaties, slimme AI-functies en een relatief lage prijs. Daarnaast profiteer je van een lang updatebeleid en nog veel meer.

Je scoort hem momenteel met hoge korting bij Vodafone. Google presenteerde hem met een prijs van 549 euro, maar bij de provider heb je hem al voor 408 euro. Deze actie is er nog tot en met 9 april 2026. We vertellen je alles over de Pixel 10a en de aanbieding.

Google Pixel 10a: premium uitstraling in voordelig jasje

Met de Google Pixel 10a haal je een telefoon in huis met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Het design is vernieuwd ten opzichte van de voorganger en wijkt ook lichtelijk af van de duurdere Pixel 10-toestellen.

Dat komt doordat de camera’s achterop het toestel nu volledig in de behuizing zijn verwerkt. Leg je hem op de tafel, dan wiebelt de telefoon niet meer. Verder zit aan de binnenkant dezelfde krachtige chip als in de Pixel 9-serie. Zo weet je dus zeker dat de Pixel 10a alle taken met gemak aankan.

Deze zorgt er ook voor dat alle AI-functies soepel draaien. En daar zitten de Pixel-telefoons vol mee. Gemini beantwoordt al je vragen en hij kan met één prompt verschillende taken over diverse apps uitvoeren.

Daarnaast krijgt de telefoon maar liefst zeven jaar aan updates inclusief Feature Drops met de nieuwste software. Daardoor weet je zeker dat je de komende tijd goed zit. Overigens gaat de batterij meer dan 30 uur lang mee en kan hij met 30 Watt weer razendsnel opladen.

Schiet het perfecte plaatje met de Pixel 10a

Voor de redelijk lage prijs heb je ook een goede cameraset. Dit zijn een 48 megapixel-hoofdcamera en een groothoeklens met een resolutie van 13 megapixel. In de camera-app geeft de Camera Coach je tips over hoe je de beste foto maakt. Zo weet je precies welke hoek je moet nemen en welke verhoudingen in je frame het beste werken.

Heb je eenmaal op de sluiterknop geklikt, dan is het tijd voor de bewerkingen. Met de Magic Editor heb je alles tot je beschikking om er een professioneel plaatje van te maken. Denk aan de Magische Gum die photobombers van je achtergrond verwijderd en nog veel meer.

Pixel 10a tijdelijk voor slechts 408 euro

Tijdelijk haal je de Google Pixel 10a bij Vodafone in huis met hoge korting. Je betaalt niet de adviesprijs van 549 euro, maar slechts 408 euro. Bovendien is er nog veel meer voordeel te behalen.

Zo krijg je tot 2,50 euro korting op verschillende bundels. Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Unlimited Start en je betaalt geen 27,50 euro per maand, maar maandelijks 25 euro.

Heb je thuis vast internet van Ziggo? Dan profiteer je ook nog eens van tot 10 euro korting per maand op je abonnement. Daarnaast krijg je een extra tv-pakket naar keuze. Tot je opties behoren onder andere SkyShowtime en Ziggo Sport Totaal. Geen Ziggo op je adres, maar wel jonger dan 28 jaar? Ook dan krijg je tot je 30e verjaardag tot 10 euro korting per maand.