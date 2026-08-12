Als eerste de Google Pixel 11 kopen? Dit zijn de prijzen en beste aanbiedingen

Ben je van plan een nieuwe Google Pixel 11-telefoon in huis te halen? In dit artikel zetten we de prijzen en deals op een rijtje, zodat je niet te veel betaalt.

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Google Pixel 11 Pro is nu van start

De nieuwste Pixel-smartphones van Google zijn een feit! Ook dit jaar zijn er vier toestellen om uit te kiezen: de Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold. Dit zijn allemaal directe opvolgers van de Pixel-toestellen die Google vorig jaar uitbracht.

De gloednieuwe Google-telefoons zijn vanaf nu te pre-orderen, zodat je ze zo snel mogelijk in huis hebt. De release vindt plaats op 20 augustus. De vier toestellen verschijnen in meerdere geheugenconfiguraties en daar horen weer andere prijzen bij. Tijd om alles op een rijtje te zetten!

Google Pixel 11 bestellen

De Pixel 11 is het ‘instapmodel’ van Google. De smartphone is met 999 euro niet goedkoop, maar hij beschikt over allerlei verbeteringen. Zo is het design aangepakt, omdat het camera-eiland dunner is en daardoor minder uit de behuizing steekt.

Het toestel beschikt over de nieuwe Tensor G6-chip, die krachtiger en efficiënter is. De smartphone heeft verder een nieuwe hoofdcamera voor mooiere foto’s en een batterij die sneller draadloos oplaadt. Uiteraard krijgt de Pixel 11 weer zeven jaar aan Android-updates, beveiligingspatches en Feature Drops.

Zoals gezegd heeft de Pixel 11 een adviesprijs van 999 euro. Je krijgt dan wel meer opslagruimte dan vorig jaar: 256GB in plaats van 128GB. Is dat nog niet genoeg, dan kun je kiezen voor de 512GB-uitvoering van 1129 euro. Alleen tijdens de pre-order, die loopt tot 1 september ontvang je een inruilbonus van 200 euro.

Pre-order de Google Pixel 11 met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 als los toestel:

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Pre-order de Google Pixel 11 Pro (XL)

Het échte vlaggenschip van Google is de Pixel 11 Pro. Het toestel heeft een compact scherm van 6,3 inch en is daarmee redelijk handzaam. Ben je meer van de grote smartphones? Dan is de Pixel 11 Pro XL met zijn 6,8 inch-display de betere keuze.

De Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL beschikken over de beste camera’s en een compleet nieuwe feature: HiLight. In de flitser op de achterkant zitten extra lampjes, die in een bepaalde kleur oplichten als je wordt gebeld. Ook zie je door de lampjes of Gemini naar je luistert.

Voor de Google Pixel 11 Pro betaal je 1199 euro en je krijgt dan de variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Ga je voor de versie met 512GB opslag, dan ben je 1329 euro kwijt. Google komt ook met een 1TB-model en die kost maar liefst 1789 euro.

Dan hebben we nog de grotere Pixel 11 Pro XL, die standaard (met 256GB opslag) 1399 euro kost. Voor het 512GB-model ben je 1529 euro kwijt en de 1TB-uitvoering heeft een prijskaartje van 1789 euro. Alleen tijdens de pre-order, die loopt tot 1 september ontvang je een inruilbonus van 300 euro op de Pro en 400 euro bij aankoop van de Pro XL.

Pre-order de Google Pixel 11 Pro met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro als los toestel:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro XL met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro XL als los toestel:

Google Pixel 11 Pro Fold kopen

Uiteraard introduceert Google ook een opvolger van de Pixel 10 Pro Fold, de vouwtelefoon van de fabrikant. De nieuwe Pixel 11 Pro Fold is dunner én lichter dan zijn voorganger, maakt betere foto’s en beschikt over HiLight.

Het vouwtoestel draait op de Tensor G6-processor en laadt draadloos sneller op. De Pixel 11 Pro Fold is wel aan de prijs, want voor de versie met 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte ben je 1999 euro kwijt. Het 512GB-model heeft een adviesprijs van 2129 euro. In de pre-order periode, die loopt tot 1 september, ontvang je een inruilbonus van 400 euro.

Pre-order de Google Pixel 11 Pro Fold met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro Fold als los toestel:

Pixel Watch 5 is ook nu te bestellen

Ook de nieuwste smartwatch van Google is aangekondigd en nu te pre-orderen. De Pixel Watch 5 lijkt aan de buitenkant sterk op zijn voorganger, maar heeft toch een aantal nieuwe snufjes aan boord.

Zo kan het klokje (hart)problemen opsporen door afwijkende patronen te herkennen. Ook zijn er allerlei nieuwe functies aanwezig om je dagelijkse beweging en slaap bij te houden.

De Google Pixel Watch 5 verschijnt in twee formaten: 41 en 45 millimeter. De 41 millimeter-uitvoering met wifi heeft een adviesprijs van 419 euro. Wil je daar 4G-ondersteuning bij, dan ben je 519 euro kwijt. De grote 45 millimeter-versie (met wifi) gaat 449 euro kosten. Voor het 4G-model moet je 549 euro neerleggen.