De Google Pixel 4a is officieel niet in Nederland te koop, maar via een Nederlandse webwinkel kun je toestel toch in huis halen. De Google-telefoon is direct leverbaar en heeft een prijs van 419 euro.

Google Pixel 4a kopen in Nederland

Officieel is de Google Pixel 4a hier niet verkrijgbaar, maar dat betekent niet dat je het toestel hier niet kunt kopen. Webwinkel Belsimpel heeft de Pixel 4a nu op voorraad nadat de prijs al bekend werd gemaakt.

De Pixel 4a heeft bij de webshop een prijs van 419 euro, terwijl de officiële adviesprijs 349 euro bedraagt. Voor de meerprijs haalt de winkel het toestel namelijk naar Nederland en zorgt het voor twee jaar Nederlandse garantie. Uiteraard kun je ook naar Duitsland rijden om het toestel daar op te pikken, of je maakt gebruik van een doorstuurservice. Dat brengt echter ook de nodige kosten met zich mee.

Meer over de Google Pixel 4a

De Pixel 4a is een betaalbare smartphone en de meest betaalbare Google-telefoon van dit jaar. Er is een scherm aanwezig van 5,81 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Het kloppende hart is de Snapdragon 730G-chip, waardoor 5G-internet gebruiken niet mogelijk is. Daarnaast is er 6GB RAM en 128GB aan niet-uitbreidbare opslagruimte.

Een vingerafdrukscanner zit op de achterkant van de plastic behuizing en ook vind je daar de enkelvoudige 12,2 megapixel-camera. In het scherm is de frontcamera te vinden en de accu heeft een capaciteit van 3140 mAh. Opladen doe je met maximaal 18 Watt, maar draadloos opladen ontbreekt. De Pixel 4a draait op een kale versie van Android en werd onlangs bijgewerkt naar het gloednieuwe Android 11.

Andere Pixel-smartphones van Google van 2020

Naast de Pixel 4a kun je dit jaar kiezen voor de Pixel 4a 5G en Google Pixel 5. Die toestellen beschikken over de Snapdragon 765G-chip, waardoor 5G-ondersteuning wel aan boord is. Andere verschillen tussen de Pixel 4a en 4a 5G lees je in ons vergelijkingsartikel.

Vanavond publiceren we alvast een eerste indruk van de Pixel 5, waarna later de uitgebreide review volgt. Belsimpel gaat dit toestel ook verkopen. De Pixel 5 kost daar 719 euro, is nu te bestellen en wordt binnen 5 tot 7 dagen geleverd.

