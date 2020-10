De langverwachte nieuwe Chromecast, Pixel 5 en Pixel 4a (5G) komen officieel (nog) niet in Nederland uit. Er leiden echter meerdere wegen naar Rome. In dit artikel leggen we uit hoe je de nieuwe Google-producten alsnog kunt kopen.

Chromecast, Pixel 4a 5G en Google Pixel 5 kopen in Nederland

Ieder jaar hopen we er op, maar tot nog toe worden we altijd teleurgesteld. Ook de kersverse Google Pixel 5, nieuwe Chromecast met Google TV en Google Pixel 4a 5G slaan ons kikkerlandje over en zijn dus niet verkrijgbaar. Officieel, tenminste. Waar een wil is, is een weg en er zijn meer dan genoeg manieren om de nieuwe Google-producten alsnog in huis te halen. Dit zijn je opties.

1. Naar het buitenland rijden

Vind je het niet erg om een stukje te rijden? Pak dan de auto naar Duitsland. Bij onze oosterburen zijn zowel de Pixel-telefoons als nieuwe Chromecast namelijk ‘gewoon’ vanaf 15 oktober verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij de Saturn (dat hetzelfde moederbedrijf als MediaMarkt heeft). Volgens meerdere Android Planet-lezers uit België zijn de Pixel 5 en Pixel 4a 5G ook bij warenhuis Fnac te vinden.

Of je de nieuwe Google-producten uit het buitenland ook direct mee kunt nemen, is nog even de vraag. De voorraad kan namelijk per winkel verschillen. Bovendien zijn sommige producten meer gewild dan anderen. Over het algemeen geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het is dus goed mogelijk dat de levertijden in de komende weken flink oplopen.

2. Doorsturen

Zie je een bezoekje aan Duitsland niet zitten? Dan kun je de nieuwe Google-producten ook in het buitenland kopen, bijvoorbeeld via de Duitse Google Store, om ze vervolgens te laten doorsturen via een daarin gespecialiseerd bedrijf. Bekende partijen die dit voor je regelen zijn Mailboxde, Forward2Me en Stackry.

Tijdens je bestelling geef je het lokale adres van deze ‘dozenschuiver’ op, waarna zij een nieuwe verzendsticker (met jouw adres) op de verpakking plakken en je kersverse Pixel of Chromecast naar Nederland sturen.

Het voordeel van doorstuurservices is simpel: je bent tijdens het shoppen niet langer gebonden aan landsgrenzen. Het enige dat je moet doen is contact opnemen met zo’n dozenschuiver (er zijn tientallen bedrijven die zich hiermee bezighouden), betalen om hun adres te mogen gebruiken en nogmaals de portemonnee trekken om je nieuwe Google-product naar Nederland te verschepen.

Nadelen hebben dozenschuivers ook. Omdat er een extra stap in het bestelproces zit, is een doorstuurservice duurder dan wanneer je het product direct zelf aanschaft. Bovendien hebben niet alle dozenschuivers een goede reputatie omdat hun werkwijze weleens te wensen over laat.

Ook is het altijd een beetje spannend hoe het met garantie zit. Het doorsturen van producten druist immers tegen de voorwaarden van Google in, waar je bij aankoop wél akkoord op geeft. Verder is het zo dat Google soms je bestelling annuleert, omdat het bedrijf ziet dat je niet in Duitsland woont en een doorstuurservice gebruikt, wat eigenlijk niet de bedoeling is.

3. Wachten op de grijze import

Tot slot kun je ook wachten tot de zogeheten grijze import op gang komt. Hierbij halen Nederlandse webwinkels producten uit het buitenland, om ze vervolgens hier door te verkopen. Uiteraard betaal je een meerprijs, maar het is wel de meest veilige optie.

Bovendien weet je zo zeker dat je Pixel 5, Pixel 4a 5G of nieuwe Chromecast met Europese stekker geleverd wordt. Daarnaast kun je gegarandeerd bij de Nederlandse webwinkel aankloppen voor garantie, mocht je tegen problemen aanlopen.

Wél hier verkrijgbaar: Nest Audio

Google brengt in 2020 vier nieuwe producten uit. Naast de hierboven besproken Pixel 5, nieuwe 5G-versie van de Pixel 4a en Chromecast met Google TV introduceert het bedrijf ook Nest Audio.

De opvolger van de iconische Google Home-speaker is wél gewoon in Nederland verkrijgbaar. Nest Audio heeft een fris design, beter en krachtiger geluid en kan overweg met de Google Assistent. Mogelijk wordt later ook de nieuwe Chromecast in ons land uitgebracht; Google belooft dat de hdmi-dongle ‘tegen het einde van dit jaar’ naar meer landen komt, waaronder dus misschien de Benelux.

