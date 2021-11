Google Pixel 6 nu te koop in Nederland, ook met abonnement

De Google Pixel 6 kopen in Nederland kan vanaf nu. Het toestel ligt in de schappen bij verschillende webwinkels. Daardoor is het ook mogelijk om het nieuwe toestel te combineren met een abonnement.

Google Pixel 6 kopen: nu verkrijgbaar in Nederland

Interesse in de Google Pixel 6, maar geen zin om naar Duitsland te rijden of de smartphone te importeren? Het nieuwe toestel van Google is nu ook gewoon te koop in Nederland bij Belsimpel en Mobiel.nl. Welke kleuren er exact verkrijgbaar zijn ligt aan de webwinkel en beschikbare voorraad. De grotere en duurdere Pixel 6 Pro is nog niet leverbaar.

Pixel 6 met abonnement

De verkooppunten vragen wel een meerprijs voor het toestel ten opzichte van de adviesprijs. Een logisch gevolg van grijze import. Zorgen maken over garantie hoef je dan niet; de verkoper handelt dit netjes voor je af.

Een ander groot voordeel is dat je de Google Pixel 6 ook kunt combineren met een abonnement. Wil jij de Google-telefoon dus niet in een keer volledig betalen, dan kies je gewoon voor een maandelijkse bundel.

Meer over de nieuwe toestellen van Google

De Pixel 6 en Pixel 6 Pro hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro. Het design van de toestellen is nagenoeg identiek afgezien van de grootte. Zo beschikt de Pro-versie over een groter en beter scherm. Dat heeft een diagonaal van 6,7 inch en afgeronde schermranden. Het display van de normale Pixel 6 is 6,4 inch en plat.

Beide smartphones hebben een Tensor-processor aan boord, die is ontwikkeld door de zoekgigant zelf. Het interne geheugen bedraagt minimaal 128GB, maar is niet uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje. De Pixel 6 beschikt over twee camera’s op de achterkant om normale kiekjes en foto’s in een wijdere hoek te schieten. De 6 Pro heeft ook nog een telelens, om wat te kunnen zoomen zonder kwaliteitsverlies.

De Pixel 6-serie laadt op met maximaal 30 Watt en is stof- en waterdicht. Google levert trouwens geen oplader mee, net als bijvoorbeeld Samsung. De smartphones worden als eerste ter wereld geleverd met Android 12 en vijf jaar lang voorzien van updates. Daarbij gaat het om minimaal drie Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches.

