Interesse in de Google Pixel 6 (Pro)? Zo goedkoop was ‘ie nog nooit

Het is zomer! Tijd dus voor meer van die heerlijke zon, feestjes, bbq’s en andere avonturen. Wat denk je van een nieuwe smartphone in je zak om dat allemaal vast te leggen? Dankzij de Belsimpel Zomerdeals scoor je de Google Pixel 6 (Pro) nu voor de laagste prijs ooit!

Google Pixel 6: laagste prijs ooit

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro zijn hier officieel helemaal niet te koop. Je kunt dus uitwijken naar Duitsland of Frankrijk om er daar eentje op te pikken. Het kan ook een stuk handiger en sneller, want verschillende Nederlandse (web)winkels verkopen de toestellen ook.

De adviesprijs voor de Pixels is respectievelijk 649 en 899 euro, maar vanwege grijze import werd er eerst een logische meerprijs gevraagd. Prijzen zijn inmiddels gezakt en dat maakt het een stuk interessanter om direct in Nederland zo’n toestel te kopen. Zo betaal je inmiddels zo’n 580 euro bij AccessMarket voor de normale Pixel 6.

Pixel 6 met Tele2-abonnement

Geen interesse in een los toestel, maar wel op zoek naar de beste prijs? Als je de Google Pixel 6 nu combineert met een Tele2-abonnement, betaal je minder dan ooit voor het toestel. In combinatie met een abonnement met 10GB data en 200 belminuten betaal je namelijk nog 540 euro. Zo bespaar je nog eens vier tientjes extra!

Tevens zijn de totale maandelijkse kosten ook het meest voordelig. Tijdens de Belsimpel Zomerdeals scoor je namelijk ook nog eens twee euro extra korting per maand.

Lees ook: Google Pixel 6 review: betaalbare topsmartphone met kanttekeningen

Google Pixel 6 Pro: dit zijn de beste prijzen

De Pixel 6 Pro heeft onder andere een groter scherm met afgeronde schermranden, een extra camera om te zoomen en een grotere accu. Dat model met 128GB interne opslag pik je inmiddels op voor zo’n 810 euro via Mobiel.nl

Pixel 6 (Pro) met Tele2-abonnement bij Belsimpel

Combineer je de Google Pixel 6 Pro met een Tele2-abonnement (10GB data, 200 belminuten) bij Belsimpel, dan betaal je nog eens 52 euro minder voor het toestel. De totale toestelkosten komen daarmee op 756 euro. Ook daarvoor geldt dat je tijdens de Zomerdeals-periode extra korting per maand krijgt!

Lees ook: Google Pixel 6 Pro review: vlaggenschip overtreft bijna alle verwachtingen

Nog meer Belsimpel Zomerdeals

Geen interesse in zo’n toestel van Google, maar wel in een andere toffe smartphone, gadget of accessoire? Tijdens de Zomerdeals van Belsimpel is er nog veel meer tofs in de aanbieding! Bij sim only-abonnementen van alle providers ontvang je trouwens een gratis wearable of bluetooth-speaker.

