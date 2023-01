Laagste prijs ooit: scoor de Google Pixel 6a nu voor 299 euro

Op zoek naar een Google-smartphone? Je scoort de Pixel 6a, met een adviesprijs van 459 euro, nu voor 299 euro. Dat is de laagste prijs tot nu toe en in dit artikel lees je er meer over.

Google Pixel 6a voor 299 euro

De Google Pixel 6a is een relatief goedkope smartphone en nu weer eens in de aanbieding. Bij webwinkel Belsimpel is de smartphone van Google nu helemaal voor een mooi prijsje te koop. Voor 299 euro word jij eigenaar van het zwarte, groene of witte model. Combineren met een abonnement is ook mogelijk, waarbij je keuze hebt uit alle bekende providers.

Google kondigde het toestel begin mei 2022 aan voor 459 euro in verschillende landen, maar Nederland zat daar niet bij. Inmiddels is de telefoon wel officieel verkrijgbaar, en nu dus voor 299 euro. Dat is een prijsdaling van maar liefst 35 procent.

Google Pixel 6a deals Abonnement Los toestel Google Pixel 6a 150 min en 150 sms 10000MB (4G) 2 jaar € 6,00 p/m Eenmalig toestel € 240,00 Gemiddeld p/m: € 16,20 Bekijk bij Mobiel.nl Eenmalige kosten Toestelprijs € 240,00 Thuiskopie en Porto € 4,75 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 244,75 Maandelijkse kosten Abonnement € 6,00 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 144,00 Totaal € 388,75 Gemiddeld per maand € 16,20 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 240,00 Eenmalige betaling € 240,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Google Pixel 6a 128 GB 5G € 299,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Meer over de Google Pixel 6a

Het design van de Pixel 6a is gebaseerd op dat van de Google Pixel 6 en 6 Pro. Zo zien we een opvallende camerabalk, waar twee van de drie camera’s in verstopt zijn. Het scherm is relatief klein: 6,1 inch. De pixels verversen maximaal 60 keer per seconde en het gaat om een kleurrijk amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels.

De eerste generatie Tensor-chip is aanwezig, samen met 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. De batterij is 4410 mAh groot en ook 5G-internet is aanwezig. Het toestel draait uit de doos op Android 12, maar de Android 13-update is inmiddels ook beschikbaar. In de toekomst krijgt de smartphone updates naar Android 14 en 15 en in totaal rolt Google vijf jaar beveiligingspatches uit.

De opvolger verwachten we over enkele maanden. Over deze vermeende Google Pixel 7a is ook al het een en ander gelekt. Zo zijn er eerder al renders gepubliceerd en onlangs verscheen een eerste hands on-video.

Pixel 6a-nieuwtjes op een rij: