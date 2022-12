Google Pixel 6a flink in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

De Pixel 6a is de huidige instaptelefoon van Google, die veel weg heeft van de duurdere Pixel 6 (Pro). Omdat de 6a inmiddels flink in prijs is gedaald, hebben we de beste deals op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de Google Pixel 6a

In oktober werd de Google Pixel 6a officieel in Nederland uitgebracht. Met een adviesprijs van 459 euro is deze smartphone een stuk betaalbaarder dan de Pixel 6 en 6 Pro. Ondanks het prijsverschil beschikt de Pixel 6a over dezelfde krachtige Tensor-chip. Daar krijg je 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte bij.

Het toestel is voorzien van een 6,1 inch oled-scherm, met dunne randen en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Waar de meeste smartphones tegenwoordig een scherm hebben met een hoge ververssnelheid van 90/120Hz, geldt dit helaas niet voor de Pixel 6a. De telefoon blijft steken op 60Hz en daardoor ogen beelden en animaties minder vloeiend.

Op de achterkant van de Pixel 6a zitten twee camera’s: een 12,2 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. Aan de voorkant van het toestel zit een 8 megapixel-selfiecamera. Daarnaast beschikt het toestel over een nachtmodus en de zogenoemde ‘Magic Eraser’, waarmee je ongewenste elementen in foto’s weggumt.

De Google-telefoon heeft een adviesprijs van 459 euro, maar inmiddels scoor je de Pixel 6a in het zwart al voor 374 euro bij Accessmarket.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 6a bij webshops – bespaar tot 134 euro

Wanneer je de Pixel 6a combineert met een abonnement, dan kun je nog meer besparen. Als je het toestel koopt bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb dan levert dat gauw al meer voordeel op. Daarbij loont het vooral als je een grootverbruiker bent qua mobiele data, sms’jes en belminuten.

Als je de smartphone combineert met een abonnement met een grote bundel, dan gaat de prijs van het toestel ook omlaag. Bij onderstaande prijzen zijn we uitgegaan van de Unlimited-abonnementen en in het geval van Ben de grootste databundel.

Google Pixel 6a met abonnement van Vodafone – bespaar tot 134 euro

Bestel je nu het toestel in combinatie met een Vodafone Unlimited-abonnement bij GSMweb, dan bespaar je maar liefst tot 134 euro op de toestelprijs.

Google Pixel 6a met abonnement van KPN – bespaar tot 110 euro

Wanneer je het toestel bij Mobiel.nl in combinatie met een KPN-abonnement aanschaft, scheelt je dat tot wel 110 euro op de toestelprijs. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Google Pixel 6a met abonnement van T-Mobile – bespaar tot 98 euro

Als je het toestel bij GSMweb combineert met een Unlimited en Entertainment-abonnement van T-Mobile, dan bespaar je maar liefst tot 98 euro op de toestelprijs. De aanbieding vind je hieronder.

Google Pixel 6a met abonnement van Ben – bespaar tot 74 euro

Combineer de Pixel 6a met een Ben abonnement via Belsimpel en bespaar tot wel 74 euro per maand op de toestelprijs. Het gaat hier om een 20GB databundel in combinatie met onbeperkt bellen en sms’en.

Google Pixel 6a met abonnement van Tele2 – bespaar tot 62 euro

Wanneer je de smartphone bestelt bij Belsimpel in combinatie met een Tele2-abonnement, dan bespaar je tot 62 euro op de losse toestelprijs.

Google Pixel 6a deals bij providers – bespaar tot 14 euro

Je kan natuurlijk ook bij de provider zelf bestellen. Dit betekent wel dat de besparing ten opzichte van de losprijs een stuk minder is. Daarnaast betaal je nagenoeg even veel voor het toestel, ongeacht de keuze van het abonnement. Het maakt daarbij dus niet uit of je kiest voor een bundel met enkele belminuten of juist onbeperkte belminuten.

De maximale besparing bij de providers bedraagt 14 euro wanneer je deze bestelt bij T-Mobile, Tele2 of Ben. Een tip is daarom om het toestel in combinatie met abonnement te kopen bij webshops zoals Mobiel.nl of Belsimpel. Je betaalt dan uiteindelijk minder voor het losse toestel. Bij Vodafone en KPN zelf is de Pixel 6a helaas niet te verkrijgen.