Google Pixel 6a fors in prijs gedaald: dit zijn de beste deals

Is je smartphone aan vervanging toe of ben je op zoek naar een nieuw abonnement? Dan hebben we goed nieuws! De Google Pixel 6a is momenteel fors in prijs gedaald. Wij hebben daarom de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Alles over de Google Pixel 6a

De Google Pixel 6a is de betaalbare telefoon in de Pixel 6-reeks. Ondanks het prijsverschil is het toestel voorzien van dezelfde krachtige Tensor-chip. Op de achterkant van de smartphone vinden we twee camera’s: een 12,2 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens.

Het 6,1 inch oled-scherm is voorzien van dunne randen en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid van het toestel blijft helaas steken op 60Hz; tegenwoordig zijn de meeste Android-telefoons uitgerust met 90Hz of 120Hz. Dit zorgt ervoor dat animaties en beelden vloeiender ogen.

Google levert het toestel met 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Je hebt daarbij de keuze uit diverse kleuren: groen, zwart en wit. De smartphone heeft een adviesprijs van 459 euro, maar inmiddels haal je de Pixel 6a al voor 349 euro in huis bij Mobiel.nl. Dat is een besparing van 110 euro op de adviesprijs.

Google Pixel 6a bij providers – bespaar tot 61 euro

Loopt je abonnement bijna af, dan kan je er natuurlijk voor kiezen om je nieuwe smartphone te combineren met een abonnement. Ook dan kun je bij diverse providers flink besparen op de toestelprijs. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest; je betaalt even veel voor de toestelprijs. Als je geen grootverbruiker bent wat belminuten, sms’jes of data betreft, dan is het zeker interessant om hier eens naar te kijken.

De Google Pixel 6a is niet bij alle providers verkrijgbaar. Momenteel hebben alleen T-Mobile,Tele2 en Ben Google-aanbod. Bij de overige providers kun wel je terecht voor andere interessante aanbiedingen, zoals op de Samsung Galaxy S23.

Schaf je de Pixel 6a aan bij Tele2, dan bespaar je 61 euro op de prijs. Tijdelijk ontvang je bij Tele2 20GB voor de prijs van 10GB en betaal je ook geen aansluitkosten. Het voordeel op je bundel kan daarmee oplopen tot 16 euro per maand. Zijn er één of meerdere toestellen met een mobiel abonnement van Tele2 geregistreerd op je adres, dan kun je profiteren van klantvoordeel.

Bij Ben ontvang je nu 1000MB extra data bij je abonnement wanneer je gebruikmaakt van klantvoordeel. Je bespaart nu 61 euro op de toestelprijs wanneer je jouw nieuwe Pixel 6a bij Ben aanschaft.

Ben je al klant bij T-Mobile? Bij de provider ontvang je nu elke maand tot 12,50 euro korting op je abonnement als je klantvoordeel hebt. De losse toestelprijs voor de Pixel 6a is bij T-Mobile 360 euro.

Google Pixel 6a bij webshops – bespaar tot 157 euro



Schaf je jouw nieuwe smartphone liever aan bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb? Dan kan dat natuurlijk ook! Momenteel ontvang je tot 157 euro voordeel als je bij deze webwinkels bestelt. Het voordeel is dat je dan meestal een hogere korting op de telefoon krijgt naarmate je een grotere bundel neemt.

Pixel 6a met KPN-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 157 euro

Wanneer je de Pixel 6a bij Belsimpel in combinatie met een KPN-abonnement aanschaft, scheelt je dat tot wel 157 euro op de toestelprijs. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Pixel 6a met Vodafone-abonnement bij Mobiel.nl: bespaar tot 146 euro

Bestel je de Google-smartphone in combinatie met een Vodafone Unlimited-abonnement bij Mobiel.nl, dan bespaar je maar liefst tot 146 euro op de toestelprijs.

Google Pixel 6a met T-Mobile-abonnement bij Mobiel.nl: bespaar tot 125 euro

Bespaar nu tot 125 euro als je de smartphone bestelt bij Mobiel.nl met een Unlimited en Entertainment-abonnement van T-Mobile.

Google Pixel 6a met Tele2-abonnement bij Mobiel.nl: bespaar tot 87 euro

Je bespaart 87 euro op de losse toestelprijs wanneer je de Google Pixel 6a aanschaft bij Mobiel.nl, in combinatie met een Tele2-abonnement.

Pixel 6a met Ben-abonnement bij Mobiel.nl: bespaar tot 74 euro

Je profiteert bij Mobiel.nl in combinatie met een Ben-abonnement nu van 74 euro korting. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je nog eens 1GB extra bovenop je databundel.