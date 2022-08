Google Pixel 6a nu in Nederland te koop voor normale prijs

De Google Pixel 6a is pas net uitgebracht in verschillende landen, maar nu ook verkrijgbaar in Nederland. Een bekende webwinkel vraagt de normale adviesprijs en via die weg kun je het toestel ook nog eens combineren met een abonnement.

Google Pixel 6a kopen: hier kun je terecht

De Google Pixel 6a lijkt op de Pixel 6, maar dan wel een stuk betaalbaarder. Het toestel werd onlangs uitgebracht in verschillende landen in Europa – waaronder Duitsland en Frankrijk – voor een prijs van 459 euro. Voor dat bedrag koop je ‘m nu ook bij Belsimpel, waarbij je keuze hebt uit drie kleuren: wit, zwart en groen.

Fijn is dat je bij de webwinkel ook de Google Pixel 6a kunt combineren met een abonnement van elke provider. Ook in het assortiment van Mobiel.nl is de Pixel 6a al te vinden, maar die vragen er tien euro meer voor: 469 euro. Check natuurlijk ook de andere winkels waar de smartphone op voorraad is via onderstaande vergelijker.

Dit moet je weten over de Google Pixel 6a

De Pixel 6a doet veel denken aan de Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro, maar is op enkele punten in het nadeel. Zo ververst het scherm maximaal 60 keer per seconde, waar dat bij de andere telefoons 90 of zelfs 120 keer is. Fijn is wel dat het scherm een stukje kleiner is dan bij zijn broertjes: 6,1 inch ten opzichte van 6,4 en 6,7 inch.

Ook op het gebied van de camera’s zien we duidelijke verschillen. De Pixel 6 en 6 Pro zijn uitgerust met vernieuwde sensoren, de 6a bevat dezelfde hoofdsensor als de Google Pixel 5. Wel is dezelfde snelle Tensor-chip uit de 6-serie, die ontwikkeld is door Google, van de partij.

De accu heeft een capaciteit van 4300 mAh en opladen gaat met maximaal 18 Watt. Google levert de Pixel 6a uit met Android 12 en het toestel krijgt jarenlang updates. Zo kun je genieten van de nieuwste Android-functies, maar hoef je ook niet bang te zijn voor kwaadwillenden.

Later dit jaar worden nog twee smartphones verwacht van Google. Volgens de laatste geruchten zijn de Google Pixel 7 en 7 Pro vanaf begin oktober te bestellen. We verwachten dat die smartphones hier ook niet officieel gevoerd gaan worden. Daardoor moet je overgaan tot import of wachten totdat winkels de apparaten hier naar toe halen om te verkopen.

