Google Pixel 7 (Pro) tijdelijk flink afgeprijsd: bekijk de aanbieding

Als je overweegt om een Google Pixel-smartphone te kopen, is nu een mooi moment om toe te slaan. Zowel de Google Pixel 7 als Pixel 7 Pro zijn namelijk in de aanbieding. Het voordeel kan flink oplopen.

Google Pixel 7 (Pro) in de aanbieding

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de beste smartphones die Google momenteel te bieden heeft. Ze draaien op de nieuwe Tensor G2-chip en behoren qua camera’s tot de top van de markt. Bij webwinkel Belsimpel is de Google Pixel 7 nu bovendien in de aanbieding, waardoor je jouw exemplaar extra voordelig in huis haalt.

Voor de Pixel 7, in de kleuren zwart, wit of geel, betaal je tijdelijk 559 euro in plaats van 649 euro. Een korting dus van 90 euro. Daarvoor krijg je 128GB opslagruimte. Geef je de voorkeur aan 256GB? Dan betaal je 649 euro in plaats van 749 euro.

Google Pixel 7 deals Abonnement Los toestel Google Pixel 7 150 min en onbeperkt sms 4000MB (5G) 2 jaar € 25,00 p/m Eenmalig toestel € 22,00 Gemiddeld p/m: € 27,16 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 22,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 25,00 Totaal € 51,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 11,00 Betaling telefoon € 14,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 600,00 Totaal € 651,95 Gemiddeld per maand € 27,16 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 358,00 Eenmalige betaling € 22,00 Totaal kredietbedrag € 336,00 Termijnbedrag € 14,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Google Pixel 7 128 GB 5G € 559,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Ga je liever voor de Pixel 7 Pro met zijn grotere amoled-scherm en betere camera’s? Ook dan kun je bij Belsimpel terecht. Voor de variant met 128GB opslag betaal je 799 euro in plaats van 899 euro. Als je voor het model met 256GB gaat, ben je 899 in plaats van 999 euro kwijt. Je kiest uit de kleuren zwart, groen en wit.

Google Pixel 7 Pro deals Abonnement Los toestel Google Pixel 7 Pro 150 min en onbeperkt sms 4000MB (5G) 2 jaar € 33,00 p/m Eenmalig toestel € 13,00 Gemiddeld p/m: € 34,79 Bekijk bij Belsimpel Eenmalige kosten Toestelprijs € 13,00 Thuiskopie en Porto € 4,95 Aansluitkosten € 25,00 Totaal € 42,95 Maandelijkse kosten Abonnement € 11,00 Betaling telefoon € 22,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 792,00 Totaal € 834,95 Gemiddeld per maand € 34,79 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 541,00 Eenmalige betaling € 13,00 Totaal kredietbedrag € 528,00 Termijnbedrag € 22,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Google Pixel 7 Pro 128 GB 5G € 799,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

Ook de Google Pixel 6a is nog steeds goedkoop

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn dan wel in de aanbieding, het blijven natuurlijk geen goedkope smartphones. Als je minder wil uitgeven, kun je ook naar de Google Pixel 6a kijken. Dat is een kleiner toestel met een 6,1 inch-scherm en minder toeters en bellen. Voor gemiddeld gebruik is hij echter snel genoeg en met de camera’s schiet je prima kiekjes.

Ook dit toestel is nog steeds extra voordelig bij Belsimpel. Normaal betaal je voor de Pixel 6a 399 euro. Momenteel haal je hem al voor 299 euro in huis. Een flinke korting dus. De kleurenopties zijn wederom zwart, groen en wit.

Hoelang deze aanbiedingen nog geldig zijn, durven we niet te zeggen. Als je geïnteresseerd bent in één van deze smartphones zouden we dan ook snel toeslaan. Waarschijnlijk zul je de Pixels voorlopig nergens goedkoper vinden.

Google Pixel 6a deals Abonnement Los toestel Google Pixel 6a 150 min en 150 sms 10000MB (4G) 2 jaar € 6,00 p/m Eenmalig toestel € 240,00 Gemiddeld p/m: € 16,20 Bekijk bij Mobiel.nl Eenmalige kosten Toestelprijs € 240,00 Thuiskopie en Porto € 4,75 Aansluitkosten € 0,00 Totaal € 244,75 Maandelijkse kosten Abonnement € 6,00 Betaling telefoon € 0,00 Looptijd in maanden × 24 Totaal € 144,00 Totaal € 388,75 Gemiddeld per maand € 16,20 Toelichting toestelbetaling Totale toestelkosten € 240,00 Eenmalige betaling € 240,00 Totaal kredietbedrag € 0,00 Termijnbedrag € 0,00 Duur overeenkomst 24 maanden Debetrentevoet/JKP 0% Bekijk alle deals Google Pixel 6a 128 GB 5G € 299,00 1 dag Bekijk bij Belsimpel Bekijk alle deals

