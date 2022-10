Google Pixel 7 (Pro) eindelijk officieel in Nederland: 5 redenen om ‘m te overwegen (ADV)

De Google Pixel 7 en 7 Pro zijn gelanceerd en ze komen ook officieel naar Nederland! Wij geven vijf redenen waarom je de toestellen in huis moet halen.

Waarom je de Google Pixel 7 (Pro) moet overwegen

Een grote verrassing was het niet, maar Google heeft zijn nieuwste smartphones uit de doeken gedaan. De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn dé vlaggenschepen van het bedrijf voor het komende jaar en voorzien van allerlei toffe verbeteringen.

Het tofste is echter dat Google de telefoons ook officieel in Nederland uitbrengt. Eindelijk, want sinds de originele Pixel (uit 2016) koos Google er steevast voor om de telefoons niet in ons land te verkopen. Daar komt nu verandering in en waarom je de Pixel 7 en Pixel 7 Pro moet overwegen, lees je hier.

1. Android zoals Android hoort te zijn

Het is misschien een open deur, maar Google Pixel-telefoons blinken uit door de software. De Pixel 7-serie draait direct op Android 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, zonder opsmuk. Oftewel: je krijgt een schone versie van Android zoals Google het heeft bedoeld.

Zo heb je geen last van bloatware; overbodige en extra apps die niets toevoegen. Daarnaast kun je het uiterlijk van Android helemaal aanpassen. Dankzij het zogeheten Material You-design hoef je alleen maar je favoriete wallpaper te kiezen en de software wordt hier volledig verder op ingesteld.

Met een Google Pixel-telefoon krijg je ook altijd direct de nieuwste updates. Nieuwe Android-versies kun je meteen bij de release downloaden en je ontvangt iedere maand een beveiligingspatch. Daarmee worden problemen in Android opgelost en worden kwaadwillenden buiten de deur gehouden. Je hoeft dus nooit lang te wachten op software-updates.

2. Uitstekende camera’s

Pixel-smartphones staan ook bekend om de indrukwekkende camera’s. Ze maken hele mooie foto’s en dat is vooral te danken aan de camerasoftware van Google. Bij de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro is dit niet anders. Ze hebben allebei een 50 megapixel-hoofdcamera, die erg lichtsterk is, en een 12 megapixel-groothoeklens voor wijdere shots.

Ben je een echte smartphonefotograaf, dan moet je bij de Pixel 7 Pro zijn. Dit toestel heeft een extra telelens van 48 megapixel, waarmee je optisch kan zoomen. Je kan het beeld tot 5x dichterbij halen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. De ‘normale’ en betaalbaardere Pixel 7 kan dit niet, maar heeft wel een digitale zoomfunctie die prima plaatjes schiet.

3. Een echt Google-design

De Google Pixel 7 en 7 Pro hebben een opvallend design, dat weer iets anders is dan bij de Pixel 6-telefoons. Op de achterkant zien we opnieuw de kenmerkende camerabalk, die een andere kleur heeft dan de rest van de behuizing. In de camerabalk zitten weer losse ‘gaten’ voor de verschillende lenzen.

Aan de voorkant ogen de smartphones een stuk traditioneler. Ze hebben een groot scherm van 6,32 inch (Pixel 7) of 6,71 inch (Pixel 7 Pro) met dunne randen en een hoge ververssnelheid. Bij de Pixel 7 is dit 90Hz, de Pixel 7 Pro doet er een schepje bovenop met 120Hz. Helemaal bovenaan zien we een klein gat voor de vernieuwde 10,8 megapixel-selfiecamera.

4. Tensor-chip

Verder beschikken de Google Pixel 7-toestellen over de tweede generatie van de Tensor-chip. Dit is een processor die door Google zelf is gemaakt. De Pixel 7-telefoons zijn weer een stukje krachtiger, maar ook energiezuiniger dan hun voorgangers. De chip maakt allerlei machine learning-toepassingen mogelijk en helpt ook bij het maken van mooiere foto’s.

5. Nu ook in Nederland

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn als gezegd officieel in Nederland verkrijgbaar. Je hoeft daarom niet meer te kiezen voor grijze import om de Google-smartphones in huis te halen. Omdat Belsimpel direct met Google samenwerkt, betaal je gewoon de officiële adviesprijs voor de Pixel 7 (Pro). Ook kun je rekenen op betere ondersteuning dankzij de klantenservice.

Bij Belsimpel kun je de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zowel los als in combinatie met een abonnement aanschaffen. Handig voor als je toevallig toe bent aan een nieuw abonnement! De Pixel 7 heeft een adviesprijs van 649 euro en is daarmee dus relatief betaalbaar. De Pixel 7 Pro koop je voor 899 euro. De meerprijs voor de 256GB-varianten bedraagt 100 euro.

Tot en met 30 oktober loopt er ook nog een grootse cashback-actie bij Belsimpel. Daarbij scoor je 75 euro korting op de Pixel 7 en maar liefst 100 euro korting op de Pixel 7 Pro!