Google Pixel 7 gebruikersreview: uitvoerig getest door drie lezers (ADV)

De Google Pixel 7 haal je via Belsimpel – als één van de exclusieve aanbieders – in huis. Wij vroegen drie lezers het toestel een weekje in gebruik te nemen. Hoe ze dat is bevallen, lees je in deze gebruikersreview.

Google Pixel 7: dit vinden drie trouwe lezers

Eind februari waren we op zoek naar drie lezers die de Google Pixel 7 wilden proberen. De smartphone is sinds oktober in Nederland verkrijgbaar en je koopt ‘m onder andere bij Belsimpel. Willekeurig wezen we drie personen aan die het toestel mochten proberen én houden.

Melissa, Rishi en Edo hebben het de Google Pixel 7 niet makkelijk gemaakt. Ze hebben het toestel op verschillende specifieke punten getest, maar natuurlijk ook hun algemene ervaringen meegenomen in de beoordeling. Alle ervaringen lees je in deze Google Pixel 7 gebruikersreview.

Camerastrook om aan te wennen

De drie testpanelleden ontvingen de Google Pixel 7 ieder in een andere kleur: wit, zwart of geel. Hoewel Melissa de smartphone redelijk zwaar vond, vond ze ‘m net als Edo wel perfect van formaat. Ook Rishi was fan van de grootte, dat hij niet te groot vond. Het scherm meet namelijk 6,3 inch en is volgens Melissa zelfs in zonlicht goed af te lezen.

Alle drie de lezers noemden de camerastrook op de achterkant van het toestel een opvallende keuze van Google en moeten daar nog even aan wennen. Edo bekijkt het echter positief en ziet ook wel de voordelen van de grote strook, want hij vindt het toestel daardoor stabieler in de hand liggen en het voorkomt krassen op de lens.

Verder is het oppassen geblazen om het toestel niet te laten vallen. Edo en Rishi gaven aan dat de Pixel 7 wat glibberig is en makkelijk uit je handen glipt. Gelukkig is dat eenvoudig op te lossen met een beschermend hoesje. Edo liet bovendien nog weten het jammer te vinden dat de smartphone geen gebogen scherm heeft, want dat straalt meer luxe uit.

Accu die de hele dag meegaat

Foto van Melissa

Over de accuduur is iedereen te spreken, want de Google Pixel 7 ging met gemak een hele dag mee zonder tussentijds op te moeten laden. Zo vertelde Melissa dat ze de accuduur als beter dan die van haar iPhone 12 mini ervaarde en Rishi dat hij twintig uur met één lading stroom heeft kunnen doen.

Hierdoor ziet hij dan ook niet het nut van de extreme batterijbesparingsfunctie die de telefoon biedt. Edo sluit zich aan bij Rishi en noemt als reden dat hij altijd de mogelijkheid heeft om zijn telefoon op te laden. Melissa ziet de extreme batterijbesparingsmodus wel als een handige functie.

In deze modus worden een aantal functies uitgeschakeld, zoals het gebruik van wifi en sommige apps. Melissa maakt veel foto’s en video’s en tijdens het plaatjes schieten heeft ze geen wifi of verdere apps nodig. Met de extreme batterijbesparingsfunctie hoeft ze zich dus geen zorgen te maken dat de smartphone plotseling uitvalt. Rishi heeft dit getest en haalde bijna 42 uur met de telefoon zonder opladen in deze stand.

Zodra de accu leeg is duurt het wel even voordat ‘ie weer volledig opgeladen is, ondervonden de testers. Dat had dan ook sneller gemogen volgens Rishi en Edo, maar Melissa merkte niets van de langzame oplaadsnelheid. Ze laadt haar telefoon namelijk altijd in de nacht op. Alle drie noemen de afwezigheid van een oplader als minpunt, iets wat Google en ook andere fabrikanten niet meer meeleveren vanwege milieu-overwegingen.

Zeg gedag tegen photobombers

Melissa is groot fan van de camera’s die op de Google Pixel 7 te vinden zijn en de andere twee zijn ook onder de indruk van de kwaliteit. De menu’s zijn makkelijk te begrijpen en bedienen én maken het fotograferen tot een waar feest, aldus Edo. Volgens Melissa gaat de telefoon perfect om met licht en schaduw. Ze noemt het resultaat zelfs soms beter dan de werkelijkheid. Schokkerig beeld in haar video’s is verleden tijd dankzij de videostabilisatie.

Screenshots van Edo – Magische gum



Met de magische gum verwijder je ongewilde dingen, objecten of mensen van je foto’s, wat volgens de drie testers goed en makkelijk werkt. De functie verbetert de foto’s aanzienlijk, vindt Edo. Andere apps zijn vanaf nu dan ook overbodig. Melissa denkt dat het je niet zal opvallen dat onderdelen van een foto zijn verwijderd, als je het niet weet.

De Google Pixel 7 haalt objecten tot wel acht keer digitaal dichterbij. De kwaliteit van de foto’s verbaast de testers. Zo vindt Melissa de foto’s even scherp als foto’s die niet ingezoomd zijn en vindt ook Edo de Super Res Zoom een goede aanvulling op de mogelijkheden van de camera. Rishi is het daar echter niet mee eens en vindt de zoomfunctie juist geen toegevoegde waarde bieden.

Foto van Rishi Foto van Rishi – Zoomfunctie



Zowel Edo als Melissa noemen nog de bewegingsstand als leuke toevoeging. Hiermee maak je kiekjes van een bewegend object. Een voorbeeld van Edo zie je hieronder en hij laat weten de functie zeker vaker te gaan gebruiken.

Vertaal menukaarten op vakantie

Via Google Lens vertaal je gebruiksaanwijzingen in het Chinees of menukaarten tijdens je vakantie. Heel handig vinden Melissa en Rishi, maar volgens Edo niet nieuw. Hij zag de functie al op zijn Samsung Galaxy Note 9 voorbijkomen. Rishi heeft de tolkfunctie kunnen proberen met enkele van zijn buitenlandse vrienden, waardoor hij tot de conclusie kwam dat de vertalingen niet altijd even accuraat zijn.

Melissa is enthousiast over de Live Translate-mogelijkheid. Het lijkt haar ideaal om op vakantie te gebruiken, maar ook om voorwaarden voor haar samenwerkingen op sociale media te vertalen. Waar Rishi zoals gezegd vertalingen tegenkwam die niet altijd juist waren, is Melissa wel te spreken over de accuraatheid en snelheid. Edo en Rishi verwachten de functie niet vaak in te zetten. Laatstgenoemde zag de tool namelijk regelmatig haperen en vastlopen.

Foto van Edo – Bewegingsstand

Conclusie en dit viel nog meer op

De Google Pixel 7 draait op een kale Android-versie met weinig vooraf geïnstalleerde apps en dat kan Edo wel waarderen. Melissa merkt nog op dat het instellen van de telefoon snel en makkelijk voor elkaar was en dat ze de besturing prettig vindt werken. Apps starten meteen op en overgangen gaan soepel, stelt het trio unaniem. Rishi merkte desondanks hier en daar een lichte hapering op in het beeld.

Het goede updatebeleid is voor Edo een voordeel. De smartphone krijgt de komende drie Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. De testpanelleden hebben de variant met 128GB aan opslagruimte getest, maar uitbreiden is niet mogelijk. Alleen Rishi noemde dat een minpunt.

De drie testers zijn over het algemeen meer dan tevreden met hun Google Pixel 7. Zo geeft Rishi aan de Pixel 7 een verademing te vinden tegenover zijn oude Samsung Galaxy S7 Edge, Melissa laat haar iPhone 12 mini voortaan in de kast liggen en ook Edo laat weten zijn nieuwe smartphone gevonden te hebben!