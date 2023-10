Google Pixel 7 flink in prijs gedaald: hier is ‘ie het goedkoopst

Dankzij de komst van zijn opvolger is de Google Pixel 7 flink in prijs gedaald. Wij vertellen je hoe je de Google Pixel 7 goedkoop in huis haalt.

Alles wat je moet weten over de Google Pixel 7

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Google-smartphones die officieel in Nederland te verkrijgen zijn. De Google Pixel 7 is de instapper van de twee en kreeg bij de introductie een adviesprijs van 649 euro mee. Inmiddels betaal je 539 euro bij Bol voor het toestel. Dat is een besparing van 110 euro op de adviesprijs. Je koopt dan de witte of gele versie van de telefoon. Heb je liever zwart? Dan betaal je wat meer.

Daarvoor krijg je een smartphone die met zijn 6,3 inch relatief handzaam is. Aan de binnenkant vinden we de Google Tensor G2-chip. Die zorgt ervoor dat alle taken soepel verlopen, maar is niet de snelste op de markt. De processor wordt bijgestaan door 8GB RAM. Daarmee zijn ook zware games prima te spelen op de Pixel 7.

Foto’s maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera. Voor de creatievere plaatjes pak je de groothoeklens erbij, die 12 megapixel foto’s levert. De lenzen zijn natuurlijk weer verwerkt in de typische Google Pixel-camerabalk.

Met de 4355 mAh-accu kom je met gemak de dag door en is ‘ie leeg, dan laad je hem met maximaal 20 Watt weer op. Ook draadloos is dat mogelijk, al gaat dit langzamer. Bovendien profiteer je met de Pixel 7 van het uitstekende updatebeleid dat Google hanteert.

Google Pixel 7 bij providers – bespaar tot 35 euro

Schaf je jouw nieuwe smartphone graag aan met een abonnement? Dat kan via de providers, waarmee je ook meteen fors bespaart op de toestelprijs. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest; je betaalt vaak even veel voor de toestelprijs. Als je geen grootverbruiker bent wat belminuten, sms’jes of data betreft, dan is het interessant om voor deze optie te kiezen.

De Google Pixel 7 is niet bij alle providers verkrijgbaar. Momenteel heeft alleen Odido hem. Bij de overige providers kun wel je terecht voor andere interessante aanbiedingen, zoals op de Samsung Galaxy S23.

Je bespaart momenteel bij Odido 35 euro ten opzichte van het losse toestel. Voor de Pixel 7 betaal je 504 euro. Ben jij al klant van Odido of heb je thuis internet van de provider? Dan profiteer je van meer voordeel. Zo ontvang je tot 12,50 euro korting op je abonnementen.

Google Pixel 7 bij webwinkels – bespaar tot 203 euro

Je bespaart echter het meeste door je Google Pixel 7 met abonnement via een webwinkel, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb, aan te schaffen. Nu is het kortingsbedrag wel afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer MB’s per maand, hoe meer voordeel op het toestel je krijgt. Hieronder hebben we de beste prijs per provider bij de webshops voor je op een rijtje gezet.

Belsimpel heeft momenteel een leuke actie: bij aanschaf van de Pixel 7 krijg je 100 euro terug. De cashbackactie loopt nog maar tot en met 29 oktober, dus wees er snel bij!

Pixel 7 met KPN bij Belsimpel – bespaar tot 203 euro

Het goedkoopste haal je de Pixel 7 in huis met een abonnement van KPN bij Belsimpel. Het toestel kost je 336 euro. Dat is een besparing van 203 euro. En als je al een abonnement hebt bij KPN, ontvang je tot 7,50 euro korting per maand en 5 euro entertainmentkorting.

Pixel 7 met Vodafone bij Belsimpel – bespaar tot 185 euro

Als Vodafone je favoriete provider is, dan ben je bij Belsimpel aan het juiste adres. Hier schaf je de Pixel 7 aan voor 354 euro, waarmee je 185 euro bespaart. En als je een abonnement bij Ziggo hebt, ontvang je onder andere dubbel zoveel MB’s in je bundel.

Pixel 7 met Odido bij Belsimpel – bespaar tot 119 euro

Heb je het liefste Odido, dan moet je bij Belsimpel zijn. Je betaalt voor de telefoon 420 euro: een besparing van 119 euro. Heb je al een abonnement van de provider? Dan scoor je nog eens tot 7,50 euro korting op je maandelijkse factuur.

Pixel 7 met Ben bij Belsimpel – bespaar tot 96 euro

Ook met Ben is de Pixel 7 het voordeligst bij Belsimpel. Voor 443 euro haal je de smartphone in huis. Heb je al een abonnement van Ben of Odido, dan ontvang je 5GB extra in je bundel.