Zo bespaar je nu al fors op de Google Pixel 7 (Pro)

Ben je van plan de Google Pixel 7 (Pro) in huis te halen? Je kan flink besparen op de toestelkosten in combinatie met een abonnement. Android Planet zet een aantal toffe deals op een rijtje.

Net gepresenteerd: Google Pixel 7-serie

De Google Pixel 7-serie is pas net onthuld en bestaat uit twee smartphones. Zo is er de normale Pixel 7 en de duurdere Google Pixel 7 Pro. Ze zijn nu te pre-orderen en liggen vanaf 13 oktober in de winkels. Het instapmodel is verkrijgbaar voor 649 euro, terwijl je voor de 7 Pro 899 euro betaalt.

Nieuw dit jaar is dat je de toestellen ook gewoon officieel in Nederland kan kopen, bij partijen als Belsimpel, T-Mobile en Tele2. Ook bij de Nederlandse Google Store zijn ze te vinden.

Tijdelijk gratis Google Pixel Buds-oordopjes bij T-Mobile en Tele2

De Pixel 7 (Pro) is officieel te koop bij providers T-Mobile en Tele2. Kies je voor een abonnement? Tot en met 23 oktober ontvang je een gratis setje Google Pixel Buds A ter waarde van 99 euro bij de Pixel 7. Kies je voor de 7 Pro, dan gaat het om de Pixel Buds Pro van 219 euro.

Bij de providers betaal je altijd hetzelfde bedrag voor het toestel, ongeacht het abonnement waar je voor kiest. Dat is dus anders dan bij Belsimpel – zie hieronder – waarbij het toestel goedkoper wordt als je kiest voor een grotere bundel. Ga je dus voor een klein abonnement bij T-Mobile of Tele2, dan is dat misschien niet heel voordelig.

Bij T-Mobile ontvang je tijdelijk ook tot 10 euro korting per maand, terwijl je bij Tele2 10GB aan data krijgt voor de prijs van een 5GB-bundel. De besparing op de toestelkosten is niet al te groot, maar loopt toch al snel op tot 59 euro.

Tot 299 euro besparing op toestelkosten Pixel 7 Pro bij Belsimpel

Belsimpel is een officieel verkooppunt van de nieuwe Google-toestellen en heeft een handige cashbackactie lopen. Bij de aanschaf van de Pixel 7 kun je 75 euro terugvragen, terwijl de cashback bij de 7 Pro zelfs 100 euro is. Mooi meegenomen dus.

We zijn in onderstaande voorbeelden uitgegaan van Unlimited-abonnementen, want hoe groter de bundel is, hoe voordeliger het toestel zelf is. Via deze weg loopt de besparing op tot maximaal 299 euro bij de 7 Pro in combinatie met een abonnement.

Google Pixel 7 met abonnement – bespaar tot 289 euro

Combineer je de Google Pixel 7 met een onbeperkt abonnement, dan loopt de toestelkorting op tot 289 euro. Het ligt natuurlijk wel aan het specifieke abonnement én de provider die je kiest. Hieronder vind je de beste deals van de Pixel 7 met abonnement:

Google Pixel 7 Pro met abonnement – bespaar tot 299 euro

De Pixel 7 Pro heeft een veel hogere adviesprijs en combineren met een abonnement is ook een slimme keuze. Zo loopt het voordeel op tot maximaal 299 euro:

Meer over de Google Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn uitgerust met een kleurrijk amoled-scherm van respectievelijk 6,3 en 6,7 inch. De resolutie van de 7 Pro is wel een stuk hoger en ook heeft het scherm van de telefoon afgeronde schermranden. Verversen doen de pixels bij de normale Pixel 7 maximaal 90 keer per seconde, bij de 7 Pro is dat 120 keer.

De smartphones draaien op de nieuwe Tensor G2-processor van Google en hebben een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. De accu’s zijn 4355 en 5000 mAh groot en opladen kan met een kabel of draadloos. Ook zijn de toestellen stof- en waterbestendig, bevatten ze stereospeakers en is er plek voor een fysieke simkaart én een esim.

De Google Pixel 7 bevat naast de frontcamera nog twee camera’s op de achterzijde. Normale kiekjes schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl je foto’s in een grotere hoek maakt met de groothoeklens van 12 megapixel. Google heeft bij de Pixel 7 Pro nog een 48 megapixel-telelens toegevoegd, waarmee je tot vijf keer optisch inzoomt.

Beide toestellen draaien natuurlijk op Android 13 en krijgen vijf jaar lang beveiligingsupdates. Nieuwe Android-versies worden drie jaar uitgerold. Benieuwd naar onze eerste ervaringen met de toestellen? Lees alles in de Google Pixel 7 (Pro) preview!