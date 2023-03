Google Pixel 7 Pro fors in prijs gedaald: hier is hij het goedkoopst

De Google Pixel 7 Pro is momenteel fors in prijs gedaald. Ben je op zoek naar een nieuw abonnement of wil je juist een los toestel aanschaffen? In dit artikel zetten we de beste Pixel 7 Pro-deals op een rij.

Alles over de Google Pixel 7 Pro

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Google-smartphones die officieel in Nederland verkrijgbaar zijn. De 7 Pro is de luxere variant van de twee en heeft een adviesprijs van 899 euro. Daarvoor krijg je 12GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte.

Het toestel is voorzien van een 6,7 inch-scherm met afgeronde schermranden en een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Aan de binnenkant van de smartphone vinden we de Google Tensor G2-chip en een 5000 mAh-accu. Ook draadloos opladen is aanwezig, waardoor je geen gedoe hebt met kabels.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en er is ook een verbeterde 12 megapixel-groothoeklens aanwezig. Verder kan de Google Pixel 7 Pro rekenen op drie jaar aan Android-updates en vijf jaar aan beveiligingspatches.

De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen, wit en zwart met een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. De beste Google Pixel 7 Pro-deal scoor je momenteel bij Accessmarket. Daar schaf je het toestel los al aan voor 788,95 euro. Dat is een besparing van 110,05 euro op de adviesprijs.

Google Pixel 7 Pro bij providers – bespaar tot 45 euro

Schaf je jouw nieuwe smartphone graag aan met een abonnement? Dat kan via de providers, waarmee je ook fors kan besparen op de toestelprijs. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest; je betaalt nagenoeg even veel voor de toestelprijs. Als je geen grootverbruiker bent wat belminuten, sms’jes of data betreft dan is het interessant om hier naar te kijken.

De Google Pixel 7 Pro is niet bij alle providers verkrijgbaar. Momenteel hebben alleen T-Mobile en Tele2 Google-aanbod. Bij de overige providers kun wel je terecht voor andere interessante aanbiedingen, zoals op de nieuwste Samsung Galaxy S23.

Je bespaart momenteel bij T-Mobile het meeste op het toestel, namelijk 44,95 euro op de adviesprijs. Tijdens de GOGOGO-deals krijg je tot 12,50 euro korting per maand op je abonnement en zijn de aansluitkosten gratis. Daarnaast ontvang je bovenop de huidige deals ook nog tot 2 april een Chromecast met Google TV 4K t.w.v. 69.99 euro.

Schaf je het toestel aan bij Tele2 dan bespaar je momenteel 27,05 euro op de toestelprijs. Zijn er één of meerdere toestellen met een mobiel abonnement van Tele2 geregistreerd op je adres, dan kun je gebruikmaken van klantvoordeel. Met klantvoordeel profiteer je van 5GB extra data per maand en 5 euro korting op T-Mobile thuis.

Google Pixel 7 Pro bij webshops – bespaar tot 324,95 euro

Google Pixel 7 Pro met abonnement van T-Mobile bij Belsimpel – bespaar tot 324,95 euro

Bespaar nu tot 324,95 euro op de toestelprijs als je de smartphone bestelt bij Belsimpel met een Unlimited en Entertainment-abonnement van T-Mobile.

Google Pixel 7 Pro met abonnement van KPN bij Belsimpel – bespaar tot 188,95 euro

Wanneer je de Google Pixel 7 Pro bij Belsimpel combineert met een KPN-abonnement, dan scheelt dat tot 188,95 euro op de toestelprijs. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Google Pixel 7 Pro met abonnement van Vodafone bij GSMweb – bespaar tot 164,95 euro

Je profiteert bij GSMweb in combinatie met een Vodafone Unlimited-abonnement nu van 164,95 euro korting op de toestelprijs.

Google Pixel 7 Pro met abonnement van Tele2 bij Belsimpel – bespaar tot 91,95 euro

Je bespaart 91,95 euro op de losse toestelprijs wanneer je de Pixel 7 Pro aanschaft bij Belsimpel in combinatie met een Tele2-abonnement.