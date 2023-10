Google Pixel 7 Pro fors in prijs gedaald: hier is ‘ie het goedkoopst

Google heeft zijn nieuwe vlaggenschip gepresenteerd: de Pixel 8 Pro. Zijn oudere broer is echter ook nog steeds een uitstekend toestel en inmiddels fors in prijs gedaald. Check hier waar je de Google Pixel 7 Pro goedkoop in huis haalt.

Dit moet je weten over de Google Pixel 7 Pro

De Google Pixel 7 Pro is de meest luxe smartphone van de Pixel 7-serie, die verder bestaat uit de reguliere Pixel 7 en goedkopere Pixel 7a. Het vlaggenschip van vorig jaar heeft een 6,7 inch-scherm en de Google Tensor G2-chip. Laatstgenoemde levert prima prestaties af.

Je koopt de Pixel 7 Pro vooral vanwege de uitstekende camera’s. De meeste kiekjes schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera, maar je maakt ook wijdere foto’s met de groothoeklens van 12 megapixel. Met de zoomlens haal je het onderwerp tot wel 5 keer 5 keer optisch dichterbij – en dus zonder kwaliteitsverlies. Verder is de software uitgerust met veel toffe functies, zoals de Magische Gum.

Het toestel opladen gaat met maximaal 23 Watt en kan ook draadloos. Gedoe met kabeltjes is daardoor niet nodig. De dag kom je met een enkele acculading makkelijk door.

De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren groen, wit en zwart met een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB. De beste Google Pixel 7 Pro-deal scoor je momenteel bij Bol.com Plaza. Daar schaf je het toestel los al aan voor 728,38 euro. Dat is een besparing van 170,62 euro op de adviesprijs.

Google Pixel 7 Pro bij providers – bespaar tot 8 euro

Komt jouw abonnement toevallig ook ten einde, dan heb je geluk. Je bespaart op de toestelkosten als je direct bij je aankoop een nieuw abonnement afsluit. Hoe veel of weinig data je maandelijks gebruikt, maakt daarbij niet uit. De toestelprijs staat bij providers altijd vast.

Helaas is de Google Pixel 7 Pro niet bij alle providers te verkrijgen. Op het moment klop je alleen bij Odido aan voor de Google-smartphone. Daar kost ‘ie je 720 euro: een voordeel van 8,38 euro.

Ben jij al klant van Odido of heb je thuis internet van de provider? Dan profiteer je van meer voordeel. Zo ontvang je tot 12,50 euro korting op je abonnementen.

Google Pixel 7 Pro bij webwinkels – bespaar tot 154 euro

Het meeste bespaar je echter door je telefoon en abonnement bij een webwinkel aan te schaffen. Hier is het voordeel wél afhankelijk van de grootte van je bundel. Hoe meer data je kiest, hoe hoger het voordeelbedrag uitvalt. Hieronder hebben we de beste prijs per provider bij de webshops voor je op een rijtje gezet.

Google Pixel 7 Pro met Vodafone bij Belsimpel – bespaar tot 154 euro

De Google Pixel 7 Pro is het voordeligst in huis halen via Belsimpel met een Vodafone-abonnement. Het toestel kost je in totaal 574 euro. Als Ziggo-klant profiteer je van meer voordeel: 7,50 euro korting per maand op je abonnement, twee keer zoveel MB’s en nog meer!

Google Pixel 7 Pro met KPN bij Belsimpel – bespaar tot 104 euro

Combineer de aanschaf van de Pixel 7 Pro met een abonnement van KPN bij Belsimpel en je bespaart flink op de aankoopprijs. Je betaalt voor het toestel 624 euro: een besparing van 104,38 euro. Ben je al KPN-klant? Krijg onder andere 7,50 euro korting per maand op je rekening en 5 euro korting op entertainment.

Google Pixel 7 Pro met Odido bij Belsimpel – bespaar tot 56 euro

Heb jij het liefste Odido? Ook dan is het de beste keuze om bij Belsimpel aan te kloppen. Voor de Google Pixel 7 Pro betaal je in dat geval 672 euro, wat een besparing is van 56 euro op de toestelprijs. Ontvang nog meer voordelen als Odido-klant.

Google Pixel 7 Pro met Ben bij Belsimpel – bespaar tot 50 euro

Bespaar tot 50 euro op de Pixel 7 Pro met een abonnement van Ben bij Belsimpel. Voor het toestel leg je een bedrag van 678 euro neer. Heb je al een Ben-abonnement en internet van Odido? Profiteer dan van meer kortingen en extra’s.