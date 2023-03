Win een gloednieuwe Google Pixel 7 Pro ter waarde van 799 euro! (ADV)

De Google Pixel 7 Pro is één van de fijnste high-end smartphones van dit moment. Samen met Belsimpel geven we een exemplaar weg en de kleur bepaal je zelf! Doe je ook mee?

Maak kans op de Google Pixel 7 Pro

De Pixel 7 Pro is niet voor niets Googles paradepaardje. Het is een high-end smartphone die concurreert met duurdere toestellen als de Samsung Galaxy S23 (Ultra) en OnePlus 11. Maar, met een stevige adviesprijs van 899 euro is ook de Pixel niet voor iedereen toegankelijk.

Vind je het prijskaartje te hoog? Dan hebben we goed nieuws, want in samenwerking met Belsimpel mogen wij één van onze trouwe lezers blij maken. In welke van de drie kleuren het toestel bij jou als winnaar op de mat valt, bepaal je zelf. Het gaat om een 128GB-exemplaar die bij Belsimpel inmiddels over de toonbank gaat voor een prijs van 799 euro.



Wil je meedoen? Vul dan snel het Google-formulier in!

Dit moet je weten over de Google Pixel 7 Pro

De Google Pixel 7 Pro valt op door zijn uitstekende camera’s. De hoofdcamera legt beeld vast van maximaal 50 megapixel. Er is een vernieuwde 12 megapixel-groothoeklens en met de telelens haal je objecten tot wel vijf keer dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Tijdens het videobellen met familie maak je gebruik van de vernieuwde selfiecamera.

Het toestel zit bovendien boordevol leuke snufjes. Je tilt al je foto’s naar een professioneel niveau dankzij de magische gum. Photobombing is verleden tijd, want ongewenste mensen verwijder je met dit digitale gummetje gemakkelijk uit je foto’s. Ook heb je de mogelijkheid om met behulp van kunstmatige intelligentie tot dertig keer in te zoomen.

De Pixel 7 Pro draait uit de doos op Android 13. Waar andere merken hun eigen sausje over het besturingssysteem gooien, doet Google dat niet. Je krijgt daarom de puurste versie van Android. De telefoon krijgt drie Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. De door Google zelf ontwikkelde Tensor-chip zorgt ervoor dat alle apps als een zonnetje draaien.

Het 6,7 inch-amoled-scherm heeft afgeronde schermranden en een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Gorilla Glass voorkomt krassen en door de IP68-certificering is de Google Pixel 7 Pro stof- en waterdicht. Deze krachtpatser kan dus ook nog eens tegen een stootje.

De Google-telefoon is verkrijgbaar in de standaardkleuren zwart en wit, maar ook als een grijsgroen model met koperkleurige elementen. Standaard is de smartphone uitgerust met 12GB werkgeheugen. Verder kies je tussen 128GB en 256GB aan opslagruimte. Wil je de Google Pixel 7 Pro zo snel mogelijk in huis hebben? Bestel je ‘m vandaag, dan wordt je nieuwe smartphone morgen bezorgd.

Zo doe je mee

Samen met Belsimpel geven wij een Google Pixel 7 Pro weg! Meedoen? Vul dan het Google-formulier hieronder in en je bent in de race. Meedoen kan tot en met zondag 19 maart. Daarna sluit het formulier en kiezen we een willekeurige winnaar of winnares!

Helaas niet in de prijzen gevallen of kun je niet zo lang wachten? Tijdelijk krijg je 100 euro terug als je een Google Pixel 7 Pro via Belsimpel in huis haalt. Wees er snel bij, want de cashback-actie loopt, net als de winactie, tot en met 18 maart.