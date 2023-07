Scoor de Google Pixel 7a voor 449 euro (en nog meer Pixel-deals)

Belsimpel is een officieel verkooppunt van de Google Pixel 7-serie en tijdelijk scoor je tot 100 euro korting op een los toestel. Hoe dat precies werkt en hoeveel korting je krijgt per model hebben we netjes op een rij gezet.

Google Pixel 7 cashback bij Belsimpel

Interesse in een gloednieuwe smartphone van Google? Er zijn inmiddels verschillende modellen officieel te koop in Nederland in verschillende prijsklassen. Zo kun je kiezen voor de normale Google Pixel 7 of het Pro-model met een groter scherm en betere camera’s. Mag het juist iets minder zijn, dan maak je een goede keuze met de Google Pixel 7a.

Alle drie de modellen worden verkocht door Belsimpel en zijn tijdelijk met een leuke korting te koop. Fijn bij deze (web)winkel, is dat je een toestel los kunt aanschaffen, maar ook kunt combineren met een abonnement. Benieuwd hoeveel korting je tijdelijk scoort, lees dan snel verder.

Google Pixel 7a – 50 euro cashback

Dan is er ook nog de meest betaalbare van het trio, de Google Pixel 7a. Dat toestel heeft een adviesprijs van 509 euro, maar koop je inmiddels voor een tientje minder. Tel daarbij de 50 euro cashback op en je hebt een prachtige smartphone voor een heel acceptabel bedrag. Je hebt keuze uit drie kleuren, dus er past er altijd wel eentje bij jou en jouw stijl.

–> Google Pixel 7a review: meer smartphone voor meer geld

Google Pixel 7 – 100 euro cashback

Koop je de Google Pixel 7 bij Belsimpel, dan scoor je tot en met 6 augustus maar liefst 100 euro korting. De cashback-actie is geldig op beide geheugenvarianten (128GB of 256GB) en alle drie de kleuren. Ook voor zogenaamde outlet-modellen geldt de actie. Heb je het toestel ontvangen dan kun je alle gegevens invullen op een speciale website en daarvoor heb je de tijd tot en met 17 september 2023.

–> Google Pixel 7 (Pro) review: een geslaagde start van de Pixels in Nederland

Google Pixel 7 Pro – 40 euro korting

Zie je wat meer in de Google Pixel 7 Pro? Ook dan ben je bij Belsimpel aan het juiste adres, want op dat toestel loopt een cashbackactie van 40 euro. Die vier tientjes kun je mooi gebruiken voor een mooi hoesje of andere accessoire. De actie is geldig op alle modellen van de 7 Pro en dezelfde data gelden ook voor deze cashbackactie. Zo kun je dus tot en met 6 augustus een toestel kopen en alles invullen moet je doen voor 17 september.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

