Drie lezers gezocht die de Google Pixel 7 willen testen (en houden) (ADV)

Sinds oktober is de Google Pixel 7 officieel ook in Nederland geland en Belsimpel is één van de exclusieve aanbieders. Wij zoeken drie lezers die het toestel twee weken lang uitgebreid willen testen. Leuke bonus: na afloop mag je de smartphone ook nog eens houden!

Test de Google Pixel 7

De Google Pixel 7 heeft een amoled-scherm van 6,3 inch en maakt gebruik van een processor van Google zelf: de Tensor 2-chip. Verder is dankzij de Titan-beveiligingschip al jouw data extra goed beveiligd. Haal je het toestel uit de doos, dan draait hij op Android 13. Ook de komende drie Android-updates worden naar het toestel uitgerold.

Als intensieve gebruiker wil jij natuurlijk de hele dag doorkomen zonder dat je telefoon om stroom vraagt. Met de Google Pixel 7 gaat dat makkelijk dankzij de 4355 mAh-accu. Je laadt hem makkelijk op met een draadje, maar ook draadloos is mogelijk.

Met de camera’s maak jij altijd een scherp kiekje in elke omstandigheid. Je hebt namelijk beschikking over een primaire lens van 50 megapixel, groothoeklens van 12 megapixel en vernieuwde selfiecamera met een resolutie van 11 megapixel. Verder zit de camera – net als de rest van de telefoon – boordevol leuke snufjes om te testen!

Kun je niet wachten om het toestel te bemachtigen? De Google Pixel 7 haal je tijdelijk voordelig in huis via Belsimpel. Je ontvangt namelijk tot wel 75 euro cashback bij aankoop van het toestel! De actie loopt tot en met 28 februari, dus wees er snel bij.

Word jij één van de drie testers?

Samen met Belsimpel zijn wij op zoek naar drie lezers die de Google Pixel 7 uitgebreid onder de loep willen nemen. We hebben het model met 128GB opslag in ons bezit in de kleuren zwart, wit en geel.

Je neemt de Pixel 7 twee weken lang mee in je dagelijkse leven en test onderdelen als de vernieuwde camera met zijn ‘magische gum’. Verder zijn we ook benieuwd wat je van de accu vindt en natuurlijk ga je aan de slag met heel wat andere aspecten. Wil jij de Google Pixel 7 voor ons testen?

Schrijf je dan in via onderstaande formulier om kans te maken op deelname aan ons testpanel! Je kan je aanmelden tot en met 27 februari 2023. De winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht. Ben jij één van de drie? Dan ontvang je van ons een uitgebreide briefing, zodat je precies weet wat de aandachtspunten zijn en wanneer jouw review bij ons ingeleverd moet zijn. De drie ervaringen worden vervolgens samengevoegd tot één grote recensie die wordt gepubliceerd op Android Planet! En na afloop? Is de Google Pixel 7 ook nog eens helemaal voor jou!

