Google Pixel 7a: hier is ‘ie het goedkoopst

De Google Pixel 7a is nog relatief nieuw, maar al wel een stuk goedkoper geworden. Ben je op zoek naar een nieuw abonnement of los toestel? We zetten de beste Google Pixel 7a-deals voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de Google Pixel 7a

De Pixel 7a is de nieuwste smartphone in de Pixel-reeks van Google. Hij is in mei gepresenteerd, samen met de Pixel Tablet. De Pixel 7a beschikt over een krachtige processor, is voorzien van nieuwe camera’s en kan draadloos opladen.

In de Pixel 7a vinden we dezelfde Tensor G2-chip die ook in de Pixel 7 (Pro) zit. Het is niet de snelste chip op de markt, maar de prestaties zijn voor de gemiddelde gebruiker ruim voldoende. Daarnaast is er een vingerafdrukscanner aanwezig en je kan je gezicht gebruiken om de 7a te ontgrendelen. Betaal je graag contactloos? Dankzij de nfc-chip kun je de Pixel 7a ook gebruiken om mee te betalen.

Het 6,1 inch-full hd-scherm van de smartphone heeft een 90Hz-ververssnelheid. Dit zorgt ervoor dat het toestel sneller aanvoelt dan zijn voorganger. Scrollen door social media en YouTube-video’s voelt soepeler aan. Op de achterkant zien we de camerabalk die we kennen van de andere Pixel 7-toestellen. Waar de Pixel 7 en Pixel 7 Pro aan de achterkant gemaakt waren van glas, is de Pixel 7a voorzien van spiegelend plastic.

Naast de standaard Pixel-kleuren (groen, zwart en wit) is de 7a ook in een frisse blauwe en oranje kleur verkrijgbaar. De oranje versie is op dit moment alleen verkrijgbaar via Google zelf. De adviesprijs van de Google Pixel 7a is 509 euro. Op dit moment is de losse prijs nog niet gedaald. We raden daarom aan om een kijkje te nemen bij onderstaande provider-aanbiedingen, waarbij je wél flink kan besparen.

Google Pixel 7a bij providers – bespaar tot 101 euro

Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je nieuwe smartphone te combineren met een abonnement. Vaak kun je bij diverse providers dan flink besparen op de toestelprijs. Het maakt daarbij niet uit welk abonnement je kiest; je betaalt nagenoeg hetzelfde voor de toestelprijs. Ben je geen grootverbruiker wat belminuten, sms’jes of data betreft, dan is het zeker interessant om hier eens naar te kijken.

De Google Pixel 7a is niet bij alle providers verkrijgbaar. Op dit moment verkopen alleen T-Mobile, Tele2 en Ben de Google-telefoon. Bij de overige providers kun wel je terecht voor andere interessante aanbiedingen, zoals op de Samsung Galaxy S23 of Google Pixel 7 Pro.

De losse toestelprijs voor de Pixel 7a is bij T-Mobile 408 euro. Dat is een besparing van 101 euro op de toestelprijs. Ben je daarnaast klant bij T-Mobile? Bij de provider ontvang je nu ook elke maand tot 12,50 euro korting op je abonnement met klantvoordeel.

Schaf je jouw nieuwe Pixel 7a aan bij Ben? Dan bespaar je nu tot 101 euro op de losse toestelprijs. Je betaalt dan 408 euro voor je nieuwe smartphone. Bij Ben ontvang je daarnaast 1000MB extra data bij je abonnement wanneer je gebruikmaakt van klantvoordeel.

Bestel je liever de Pixel 7a aan bij Tele2, dan bespaar je 29 euro op de toestelprijs. Ook ontvang je tijdelijk bij Tele2 10GB voor de prijs van 5GB. Zijn er één of meerdere toestellen met een mobiel abonnement van Tele2 geregistreerd op je adres, dan kun je profiteren van klantvoordeel. Je ontvangt tot 5 euro korting per maand op je nieuwe abonnement.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7a bij webshops – bespaar tot 324 euro

Koop je liever jouw nieuwe smartphone bij webshops als Belsimpel, Mobiel.nl of GSMweb? Dat kan natuurlijk ook! Momenteel ontvang je tot 324 euro voordeel als je bij deze webwinkels bestelt. Het voordeel is dat je dan meestal een hogere korting op de telefoon krijgt naarmate je een grotere bundel neemt.

Google Pixel 7a met T-Mobile-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 324 euro

Bespaar nu tot 324 euro als je de smartphone bestelt bij Belsimpel met een Unlimited en Entertainment-abonnement van T-Mobile.

Pixel 7a met KPN-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 269 euro

Wanneer je de Pixel 7a bij in combinatie met een KPN-abonnement aanschaft, scheelt je dat tot wel 269 euro op de toestelprijs. Met dit abonnement kun je onbeperkt bellen, sms’en en internetten.

Pixel 7a met Vodafone-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 247 euro

Bestel je de Google-smartphone in combinatie met een Vodafone Unlimited-abonnement bij Belsimpel, dan bespaar je tot 247 euro op de toestelprijs.

Google Pixel 7a met Tele2-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 186 euro

Je bespaart 186 euro op de losse toestelprijs wanneer je de Google Pixel 7a aanschaft bij Belsimpel, in combinatie met een Tele2-abonnement.

Pixel 7a met Ben-abonnement bij Belsimpel: bespaar tot 128 euro

Je profiteert bij Belsimpel in combinatie met een Ben-abonnement nu van 128 euro korting. Maak je gebruik van klantvoordeel? Dan ontvang je 1GB extra bovenop je databundel.