Google Pixel 7a bestellen: de beste deals en acties op een rij

Ben je van plan om de gloednieuwe Google Pixel 7a in huis te halen? Check dan dit artikel, want we zetten alle prijzen en deals voor je op een rijtje.

Google Pixel 7a kopen in Nederland

Google heeft de Pixel 7a eindelijk officieel gepresenteerd. De smartphone lijkt op de ‘normale’ Pixel 7 van eind vorig jaar, maar is goedkoper en kleiner. Dat is fijn voor als je grote telefoons niet zo handig vindt en een beetje op je portemonnee wil letten. De Pixel 7a kost 509 euro en is vanaf vandaag te koop.

De nieuwe Google-smartphone verschijnt in één versie met 128GB aan opslagruimte. Helaas is er dus geen variant met 256GB opslag beschikbaar. Wel kun je kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, blauw en oranje. De eerste drie vind je bij alle webshops, maar voor de oranje Pixel 7a moet je bij de officiële Google Store zijn.

Bestel Google Pixel 7a bij Belsimpel

De bekende webwinkel Belsimpel verkoopt de Pixel 7a officieel, net als de Pixel 7 en 7 Pro. De Google-telefoon is los verkrijgbaar, maar je kan er ook voor kiezen om ‘m te combineren met een abonnement. Hierbij kies je natuurlijk zelf je favoriete provider.

Goed om te weten: tot en met 21 mei krijg je een cadeautje als je de Pixel 7a bij Belsimpel koopt. De webwinkel stuurt dan ook een setje Pixel Buds A-oordopjes op. Deze oordoppen laten je draadloos naar muziek luisteren, gaan tot 5 uur mee op een volle acculading en zijn waterbestendig.

Bestel Google Pixel 7a bij T-Mobile, Tele2 en Ben

Google werkt ook samen met providers T-Mobile, Tele2 en Ben. En dus kan je de nieuwe Pixel 7a ook bij deze providers bestellen. Je combineert ‘m dan direct met een abonnement. Ook hier krijg je een gratis setje Pixel Buds A-oordopjes, mits je de telefoon uiterlijk 22 mei bestelt. De oordoppen worden normaliter voor 99 euro verkocht.

Bestellen bij de Google Store

Uiteraard is de nieuwe Pixel 7a ook bij de officiële Google Store te bestellen. De zoekgigant verkoopt hier al zijn smartphones en andere apparaten.

Meer over de Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a is weliswaar duurder dan zijn voorganger, maar beschikt ook over betere hardware. Onder de motorkap zit een Tensor G2-processor, die we kennen van de duurdere Pixel 7 (Pro). Het 6,1 inch-scherm heeft nu een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden veel vloeiender ogen.

Op de achterkant van de Pixel 7a zit een 64 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. De telefoon draait op Android 13 en krijgt jarenlang Android-updates en beveiligingspatches. Door de IP67-certificering is de smartphone stof- en waterdicht.

De batterij van de Pixel 7a is 4385 mAh groot en gaat volgens Google 24 uur mee op een volle lading. Snelladen is mogelijk, maar in het doosje zit geen oplader. Die moet je dus los aanschaffen. Nieuw is dat de 7a ook draadloos opladen ondersteunt, een functie die we niet vaak zien in deze prijsklasse.