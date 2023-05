Winnen maar! Maak kans op de nieuwe Google Pixel 7a (ADV)

De betaalbare Google Pixel 7a is gepresenteerd en in samenwerking met Belsimpel mogen wij er eentje weggeven. Lees snel hoe je ook meedoet!

Maak kans op de Google Pixel 7a

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn al een poosje verkrijgbaar Nederland, maar door het prijskaartje niet voor iedereen weggelegd. De Google Pixel 7a is net zo krachtig als zijn grotere broers, maar wel een stukje gunstiger geprijsd. In samenwerking met Belsimpel mogen wij één van onze lezers blij maken met zo’n Pixel 7a, ter waarde van 509 euro.

Vul het Google-formulier in en je dingt direct mee. Ben jij de gelukkige, dan ontvang je het toestel in een kleur naar keuze. Heb je naast de prijs gegrepen of wil je het toestel nu al in huis halen? Hij is per direct verkrijgbaar bij de bekende webwinkel. Tot en met 21 mei krijg je ook nog eens een setje Pixel Buds A-oordopjes gratis.

Dit moet je weten over de Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a beschikt over dezelfde Tensor G2-chip als zijn duurdere broers, waarmee hij krachtig genoeg is voor welke taak dan ook. Ook kun je rekenen op soepele animaties door de ververssnelheid van 90Hz en zien we hetzelfde herkenbare ontwerp terug met de camerabalk.

In die camerabalk zijn twee lenzen geplaatst, waaronder een groothoeklens van 13 megapixel. De primaire camera levert foto’s af met een resolutie van maximaal 64 megapixel. Selfies maak je met de vernieuwde 13 megapixel-frontcamera.

Dankzij de 4385 mAh-accu zul je het einde van de dag prima halen. Is ‘ie leeg, dan kun je ‘m vlot bijvullen met een snellader. De Pixel 7a kan ook draadloos opladen.

Vanuit de doos draait de Google Pixel 7a op Android 13, maar de telefoon krijgt ook jarenlang updates. Zo kun je in de toekomst aan de slag met nieuwe functies en hoef je je geen zorgen te maken over de beveiliging. Het toestel is alleen te koop met 8GB werkgeheugen en 128GB interne opslag. Keuze heb je uit drie kleuren: grijs, wit en lichtblauw.

Winactie in samenwerking met Belsimpel: zo doe je mee

Zie jij die Google Pixel 7a wel zitten? Je maakt kans op het toestel door onderstaand Google-formulier in te vullen. We kiezen willekeurig een winnaar of winnares, die het toestel vervolgens opgestuurd krijgt. Meedoen kan tot en met woensdag 17 mei.

Nu al verkrijgbaar bij Belsimpel

Kun je niet wachten? Het toestel is nu te koop bij Belsimpel. Tot en met 21 mei ontvang je een setje Pixel Buds A-oordopjes bij je aankoop ter waarde van 99,95 euro.

Bestel je een toestel in combinatie met een abonnement, dan bespaar je vaak flink op de adviesprijs. Zo bespaar je met een abonnement van T-Mobile via Belsimpel tot 185 euro. Daarbij geldt meestal wel dat je meer korting krijgt bij grotere bundels.