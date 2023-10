Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro vanaf nu in Nederland te koop

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn vanaf nu te koop in Nederland. Check hier wat de prijzen zijn en waar je de smartphones vindt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 8 kopen in Nederland

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro, die vorige week zijn aangekondigd, liggen nu in de Nederlandse winkels. De toestellen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en geheugenconfiguraties. De telefoons volgen de Pixel 7 en Pixel 7 Pro van vorig jaar.

De nieuwe Google-smartphones zijn te vinden in de officiële Google Store, maar worden ook door webwinkel Belsimpel en provider Odido verkocht. De Pixel 8 kost 799 euro en is daarmee 150 euro duurder dan zijn voorganger. De Pixel 8 Pro heeft een adviesprijs van 1099 euro en is daarmee zelfs 200 euro duurder geworden.

Als je de smartphones voor 17 oktober bestelt, kun je profiteren van een toffe actie. Bij de reguliere Pixel 8 krijg je een setje Pixel Buds Pro cadeau. Dit zijn de draadloze oordopjes van Google met actieve ruisonderdrukking. Bij de Pixel 8 Pro krijg je de Pixel Watch 2 cadeau. Deze smartwatch is vanaf nu ook in Nederland te koop voor 399 euro.

Beter, maar ook duurder

De Google Pixel 8 valt op door de compacte behuizing. De telefoon heeft een 6,2 inch-scherm en is hierdoor makkelijker met één hand te bedienen. Het scherm beschikt over een hogere ververssnelheid van 120Hz, resolutie van 2400 bij 1080 pixels en is veel helderder dat dat van de Pixel 7.

De Google Pixel 8 Pro

De Pixel 8 Pro onderscheidt zich door de geavanceerde camera’s. Op de achterkant zitten er drie: een 50 megapixel-hoofdcamera, vernieuwde 48 megapixel-groothoeklens en een 48 megapixel-telelens met 5x optische zoom. De telefoon is voorzien van een groter 6,7 inch-scherm en kan iets sneller opladen dan de ‘normale’ Pixel 8. De accu is ook groter.

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn de eerste smartphones die uit de doos op Android 14 draaien. Deze Android-versie brengt veel verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Google belooft de Pixel 8-telefoons maar liefst zeven jaar Android-updates te geven. Ook zijn de telefoons uitgerust met de nieuwe Tensor G3-processor, die onder andere veilige gezichtsherkenning mogelijk maakt.

Meer weten? Lees de uitgebreide reviews van de Pixel 8 (Pro)!

→ Google Pixel 8 review

→ Google Pixel 8 Pro review

Het laatste nieuws over Google: