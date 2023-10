De beste Google Pixel 8 (Pro)-hoesjes van dit moment (ADV)

Heb jij de gloednieuwe Google Pixel 8 (Pro) al in huis gehaald? Die verdient natuurlijk alleen de allerbeste bescherming. Dit zijn de beste Google Pixel 8 (Pro) hoesjes van dit moment.

Bescherm je Google Pixel 8 (Pro) met deze Mous-hoesjes

Google heeft de gloednieuwe Pixel 8 (Pro) gepresenteerd! De nieuwste Pixel 8-telefoons beschikken onder meer over verbeterde camera’s en de krachtigste chip van het bedrijf tot nu toe. Bovendien wordt kunstmatige intelligentie nog sterker ingezet, met name tijdens het foto’s schieten.

Heb jij al zo’n gloednieuwe Pixel 8 (Pro) in je broekzak? Zorg dan voor de beste bescherming die er is, want een ongeluk zit in een klein hoekje. De smartphone kan altijd verkeerd vallen en daardoor schade oplopen; hoe voorzichtig je er ook mee omgaat! De hoesjes van Mous zorgen voor uitstekende bescherming tegen dagelijkse ongelukken en we hebben de beste voor je op een rijtje gezet.

Ontdek het Limitless 5.0 hoesje

Alle Mous-cases zijn ‘Made for Google’-gecertificeerd. Dat betekent dat ze voldoen aan de vereisten van Google voor de Pixel 8 en 8 Pro en officieel zijn goedgekeurd. Daardoor weet je zeker dat ‘ie perfect om je smartphone past!

De Limitless 5.0-hoesjes van Mous beschikken allemaal over Apple’s MagSafe-ondersteuning. Door magneten in de meest recente iPhones sluit de MagSafe-oplader goed aan op de telefoon. Niets van de elektriciteit gaat verloren en jouw telefoon is dus zo snel mogelijk opgeladen.

In de hoesjes zit zo’n MagSafe-magneet, zodat je – ook als Android-gebruiker – deze handige technologie inzet. Nog een voordeel is dat je bovendien eenvoudig andere accessoires achterop je hoesje klikt. Denk aan een pasjeshouder, maar je klikt je Pixel 8 (Pro) ook zonder te kijken in de houder in je auto.

In aanvulling op het handige MagSafe, zorgen de hoesjes er ook voor dat jouw nieuwste aanwinst zo veilig mogelijk is. De AiroShock™-technologie van Mous absorbeert zonder moeite de schok van de val. Verder is hij gemaakt van stevig materiaal en zijn er beschermende elementen in het ontwerp opgenomen. Je koopt de Limitless 5.0-case voor je Pixel 8 (Pro) in verschillende materialen en kleuren, waaronder het stoere Aramid Fibre.

Voor altijd transparant: Clarity 2.0

Je hebt vast en zeker wel eens een transparant hoesje om je smartphone gehad die na een tijdje niet meer zo transparant was, maar een gelige kleur kreeg. Met de Clarity 2.0-case heb je daar geen last meer van. Bovendien is-ie ook uitgerust met MagSafe-ondersteuning en de genoemde AiroShock®-technologie.

Zo profiteer je van extreme valbescherming én is die mooie kleur die je uitkoos voor je Pixel-telefoon altijd te zien. Om ook de case zo lang mogelijk mooi te houden, heeft ‘ie een speciale coating die krassen tegengaat. Bovendien is er aan beide kanten de mogelijkheid om een koord te bevestigen. Handig, als je geen zakken hebt en je tas thuis wil laten!

Nieuw: Super Thin-hoesjes voor Pixel 8 (Pro)

In samenwerking met Google heeft Mous nieuwe hoesjes ontworpen: de Super Thin-cases. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn deze hoesjes extreem dun zodat ‘ie perfect overeenkomt met de vorm van de Pixel 8-smartphones.

Het Super Thin-hoesje is gemaakt van stevige materialen en is aan de binnenkant bekleed met microfiber, zodat je dure telefoon niet beschadigd. Om te voorkomen dat het hoesje snel breekt – wat bij dunne hoesjes als deze sneller gebeurt – heeft ‘ie op de hoeken cut-outs. Bovendien maak je ook met deze Super Thin-hoesjes gebruik van MagSafe-accessoires.

Ontdek alle hoogwaardige producten van Mous

Heb je geen Google Pixel 8 (Pro) hoesje nodig, maar wel eentje voor de Pixel 7-serie? Of misschien heb jij wel een Samsung S23 die de beste bescherming verdient. Ook dan zit je bij Mous goed!

Denk je ook aan een screenprotector? Je sleutels die in je tas in hetzelfde vak terechtkomen, kunnen erg snel voor krassen op het scherm zorgen. Naast hoesjes en screenprotectors, heeft Mous ook wallet-cases en nog veel meer andere accessoires.